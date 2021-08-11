Görenler inanamıyor! Asena Keskinci bakın hangi çocuk oyuncu çıktı!

20 Eylül 2001 doğumlu Asena Keskinci 20 yaşındadır. Keskinci; Yadigar, Aliye, O Kadın, Aman Annem Görmesin, Yol Arkadaşım, Hırsız Polis, Bez Bebek, Pelin ve Köstebekgiller, Dedemin Dolabı, O Kadın, Parmaklıklar Ardında, Bir Aşk Hikayesi, Aşk Tesadüfleri Sever, Bir Aşk Hikayesi ve Arapsaçısı isimli projelerde oyuncu olarak yer aldı.