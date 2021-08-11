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Görenler inanamıyor! Asena Keskinci bakın hangi çocuk oyuncu çıktı!

11.08.2021 20:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FOX ekranlarında yayınlanan ancak 13. bölümü ile final yapan Masumiyet dizisinde "Hande" rolünü canlandıran Asena Keskinci'nin küçüklüğünü görenler şaşkına dönüyor. Yıllar içinde geçirdiği evrimle herkesi şaşırtan Asena Keskinci aslında herkesin tanıdığı o çocuk oyuncu. İşte ayrıntılar...

Başrollerinde Serkay Tütüncü ve İlayda Alişan'ın yer aldığı Masumiyet dizisi 24 Mayıs 2021 tarihinde sona erdi. Dizide "Hande" karakterine hayat veren Asena Keskinci'nin küçüklüğü herkesi şaşırttı. Asena Keskinci küçük yaşlardan beri dizi sektöründe yer alıyor. İşte ayrıntılar...

ASENA KESKİNCİ KİMDİR?

Masumiyet dizisinin "Hande"si Asena Keskinci küçüklüğünden beri kamera önünde yer alıyor.
Uzun yıllardır ekranlarda olan Keskinci'nin yıllar içerisindeki değişimi herkesi şaşırttı.
Asena Keskinci 20 Eylül 2007 - 2 Nisan 2010 tarihleri arasında yayınlanan Bez Bebek dizisinde Yağmur karakterini canlandırdı.
TRT Çocuk'ta yayınlanan Köstebekgiller adlı komedi dizisinde ise Pelin karakterini canlandırdı.
20 Eylül 2001 doğumlu Asena Keskinci 20 yaşındadır. Keskinci; Yadigar, Aliye, O Kadın, Aman Annem Görmesin, Yol Arkadaşım, Hırsız Polis, Bez Bebek, Pelin ve Köstebekgiller, Dedemin Dolabı, O Kadın, Parmaklıklar Ardında, Bir Aşk Hikayesi, Aşk Tesadüfleri Sever, Bir Aşk Hikayesi ve Arapsaçısı isimli projelerde oyuncu olarak yer aldı.
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Anahtar Kelimeler:
Reyhan Asena Keskinci
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