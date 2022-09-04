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  4. "Görsel tasarım ödülü" alan elektrikli araç "Aparslan" TEKNOFEST KARADENİZ'de

"Görsel tasarım ödülü" alan elektrikli araç "Aparslan" TEKNOFEST KARADENİZ'de

04.09.2022 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesi 4. Sınıf öğrencisi Şinasi Ergün: - "Aracımızda bataryamız, batarya paketlememiz, şarj aletimiz, araç kontrol sistemimiz, dokunmatik panel ve yazılımı tamamen bize ait" - "Artık elimizde bir oluşum var, içine binip test edebiliyoruz. Bu ödülle bütün takımın enerjisi, motivasyonu iki katına çıktı"

VEYSEL ALTUN - Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te, Konya Selçuk Üniversitesinin elektrikli aracı "Alparslan" da sergileniyor.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda bugün sona erecek.

Konya Selçuk Üniversitesinden Dr. Öğretim Üyesi Hakan Terzioğlu danışmanlığında, Milli ve Yerli Sancak Topluluğu (MYS) Sancak Takımı tarafından tasarlanan elektrikli araç "Alparslan"ın teknik özelliklerini AA muhabirine anlatan Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesi 4. Sınıf öğrencisi Şinasi Ergün, TEKNOFEST'te bulunmaktan takım olarak çok mutlu olduklarını ve elektrikli araçlarını geliştirerek gelecek yarışmalara da katılacaklarını söyledi.

Ergün, "Aracımızda bataryamız, batarya paketlememiz, şarj aletimiz, araç kontrol sistemimiz, dokunmatik panel ve yazılımı tamamen bize ait. Aracımızın en önemli yerli parçası motor kısmıdır. İki kilovatlık 2 tane motorumuz var. Motor 60 ila 80 kilometre arasında, verimli çalıştığı için 65 kilometrelik bir pisti 1 saat 5 dakikada bitirecek şekilde tasarlandı." dedi.

Gidilecek pistin hava koşullarına mesafesine göre bataryayı değiştirebildiklerini dile getiren Ergün, şöyle devam etti:

"Bataryamızın daha rahat kullanılması açısından 85 kilometre menzilli bir batarya tasarladık. Bataryamızın küçük olma sebebi bataryamızı düşürdükçe ağırlığın azalması. Pilleri azalttığımızda bataryanın menzili kısalıyor, aynı zamanda ağırlığı azaldığında da daha fazla yol katedilebiliyor. Biz bu mesafeyi 80 kilometreye ayarladık. Aracın şarj aleti yerleşik şarj aleti olarak geçiyor. Bunun özelliği diğer elektrikli araçlar dışardan bir adaptörle şarj edilir telefonlar gibi. Bizim aracımızda ise direkt prize takılarak şarj başlatılabilir. Bu sene inşallah revizyona girerek hızlı şarj ile ilgili batarya tasarlayacağız ve ona göre bir şarj aleti yapacağız. Hızlı şarj ile yüksek voltajlarda şarj ederek daha fazla menzil yapmayı hedefliyoruz."

Takım olarak TEKNOFEST'te "görsel tasarım ödülü" almalarının geri dönüşlerinin çok daha iyi olacağını dile getiren Ergün,"Yeni kurulmuş bir takımız, kurulduğumuzda heyecanlıydık heyecanımız yavaş yavaş azalmaya başlamıştı. Danışman hocamızın desteğiyle umudumuz hiç bitmedi. Artık elimizde bir oluşum var, içine binip test edebiliyoruz. Bu ödülle bütün takımın enerjisi, motivasyonu iki katına çıktı." ifadelerini kullandı.

Alparslan, TEKNOFEST 2022 kapsamında daha önce yapılan yarışlarda görsel tasarım ödülüne layık görülmüştü.

Takım üyeleri dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle ödüllerini almıştı.

"Görsel tasarım ödülü" alan elektrikli araç "Aparslan" TEKNOFEST KARADENİZ'de

- Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesi 4. Sınıf öğrencisi Şinasi Ergün: - "Aracımızda bataryamız, batarya paketlememiz, şarj aletimiz, araç kontrol sistemimiz, dokunmatik panel ve yazılımı tamamen bize ait" - "Artık elimizde bir oluşum var, içine binip

"Görsel tasarım ödülü" alan elektrikli araç "Aparslan" TEKNOFEST KARADENİZ'de

"Görsel tasarım ödülü" alan elektrikli araç "Aparslan" TEKNOFEST KARADENİZ'de

"Görsel tasarım ödülü" alan elektrikli araç "Aparslan" TEKNOFEST KARADENİZ'de

"Görsel tasarım ödülü" alan elektrikli araç "Aparslan" TEKNOFEST KARADENİZ'de

"Görsel tasarım ödülü" alan elektrikli araç "Aparslan" TEKNOFEST KARADENİZ'de

"Görsel tasarım ödülü" alan elektrikli araç "Aparslan" TEKNOFEST KARADENİZ'de

"Görsel tasarım ödülü" alan elektrikli araç "Aparslan" TEKNOFEST KARADENİZ'de

"Görsel tasarım ödülü" alan elektrikli araç "Aparslan" TEKNOFEST KARADENİZ'de

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