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Görüntüler ortaya çıktı! Bodrum FK maçı sonrası Galatasaray'da kavga... Muslera ile Kerem Demirbay birbirine girdi

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
24.11.2024 08:09
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Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Bodrum FK ile oynadığı zorlu mücadelede rakibini tek golle geçen Galatasaray'da karşılaşmanın son düdüğünün ardından iki futbolcu arasında yaşanan tartışma geceye damga vurdu. İşte detaylar...

Fernando Muslera

Fernando Muslera

URU Uruguay
Yaş: 38 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Süper Lig heyecanı verilen milli aranın ardından 13. hafta mücadeleleri ile tekrar başlarken, haftanın perdesinin açılış gününde Galatasaray deplasmanda Bodrum FK'ya konuk oldu.

Rakibi karşısında zorlu bir sınav veren Sarı-Kırmızılılar, Volkan Demirel'in öğrencilerini Batshuayi'nin ayağından gelen tek golle mağlup ederken, so düdüğün ardından yaşananlar maçın önüne geçti.

MUSLERA ÇILGINA DÖNDÜ

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Mücadelenin son saniyelerinde Bodrum FK'nın topu direkten dönerken, son düdüğün ardından kaptan Fernando Muslera bu pozisyona çok sinirlendi ve adeta çılgına döndü.

BİRBİRLERİNİN ÜZERİNE YÜRÜDÜLER

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Pozisyonun sorumlusu olarak Kerem Demirbay'ı gören Uruguaylı file bekçisi takım arkadaşının üzerine yürürken Kerem Demirbay da kendisine karşılık verince ortalık karıştı. Kerem'i Osimhen, Muslera'yı ise Abdülkerim ve Barış Alper uzaklaştırmaya çalıştı. Buna rağmen iki oyuncu birbirine yürümeye devam etti.

TATLIYA BAĞLADILAR

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İkilinin tartışmaları 1 dakikadan fazla devam etti. Takım arkadaşlarının araya girme çalışmasına rağmen diyalogları devam etti. Daha sonra deplasman tribünündeki Galatasaraylılar ile galibiyet sevinci yaşanırken Muslera ile Kerem arasındaki olay tatlıya bağlanırken Kerem Demirbay konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Biz çocuk değiliz bitti gitti." ifadelerini kullandı.

İŞTE O ANLAR...

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

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