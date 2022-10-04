'Göz göre göre şike!' Böyle skandal görülmedi! Futbol tarihine geçecek penaltı kararına hakem dışında kimse anlam veremedi...

İspanya 5. Ligi'nde futbol tarihine geçen ve uzun süre unutulmayacak bir olay yaşandı. Estradense'nin Deportivo Fabril'i ağırladğı karşılaşmada yaşanan bir pozisyon sonrasında hakemin verdiği penaltı kararı sonrası herkes şaşkına döndü.

BÖYLE PENALTI GÖRÜLMEDİ

RAKİP KALEYE YÜKLENDİLER Konuk ekip Deportivo Fabril, 2-0 geride olduğu maçın 60. dakikasında farkı azaltmak ve ilerleyen dakikalarda beraberliği yakalamak için rakip kaleye yükleniyordu.

BİRBİRLERİNE ÇARPTILAR Fabril'in iki oyuncusu rakip ceza sahasına girdiler ve birbirlerine çarparak yere düştüler.

İNANILMAZ KARAR Bu olayın ardından karşılaşmanın hakemi tereddütsüz bir şekilde düdüğünü çaldı ve penaltı noktasını işaret etti.

İTİRAZ VE ŞAŞKINLIK Büyük bir şokla karşı karşıya kalan Estradense oyuncuları, hakeme yoğun itirazlarda bulundu. Öte yandan penaltıyı kazanan Fabril tarafında da büyük bir şaşkınlık yaşandı.