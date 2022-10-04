'Göz göre göre şike!' Böyle skandal görülmedi! Futbol tarihine geçecek penaltı kararına hakem dışında kimse anlam veremedi...

İspanya 5. Ligi'nde futbol tarihine geçen ve uzun süre unutulmayacak bir olay yaşandı. Estradense'nin Deportivo Fabril'i ağırladğı karşılaşmada yaşanan bir pozisyon sonrasında hakemin verdiği penaltı kararı sonrası herkes şaşkına döndü.
BÖYLE PENALTI GÖRÜLMEDİ
RAKİP KALEYE YÜKLENDİLER
Konuk ekip Deportivo Fabril, 2-0 geride olduğu maçın 60. dakikasında farkı azaltmak ve ilerleyen dakikalarda beraberliği yakalamak için rakip kaleye yükleniyordu.
BİRBİRLERİNE ÇARPTILAR
Fabril'in iki oyuncusu rakip ceza sahasına girdiler ve birbirlerine çarparak yere düştüler.
İNANILMAZ KARAR
Bu olayın ardından karşılaşmanın hakemi tereddütsüz bir şekilde düdüğünü çaldı ve penaltı noktasını işaret etti.
İTİRAZ VE ŞAŞKINLIK
Büyük bir şokla karşı karşıya kalan Estradense oyuncuları, hakeme yoğun itirazlarda bulundu. Öte yandan penaltıyı kazanan Fabril tarafında da büyük bir şaşkınlık yaşandı.
"HAKEM ŞİKE YAPTI"
Hakemin kararının değişmemesi sonrasında penaltı kullanıldı ve skor 2-1'e geldi. Fabril, 86. dakikada bir gol daha buldu ve beraberliği yakalayarak sahadan 1 puanla ayrıldı. Sosyal medyada pozisyonu izleyen bazı futbolseverler, hakemin şike yaptığını iddia etti.
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