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  4. 'Göz göre göre şike!' Böyle skandal görülmedi! Futbol tarihine geçecek penaltı kararına hakem dışında kimse anlam veremedi...

'Göz göre göre şike!' Böyle skandal görülmedi! Futbol tarihine geçecek penaltı kararına hakem dışında kimse anlam veremedi...

04.10.2022 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya futbolunda ilginç olaylar yaşanmaya devam ediyor! İspanya 5. Ligi'nde oynanan Estradense - Deportivo Fabril karşılaşmasında yaşananlara hakem dışında neredeyse kimse anlam veremedi. Aynı takımdan iki futbolcunun rakip ceza sahası içerisinde çarpışarak yere düşmeleri sonucunda karşılaşmanın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Bu kararın ardından her iki takım da büyük şaşkınlık yaşadı. İşte ayrıntılar...

İspanya 5. Ligi'nde futbol tarihine geçen ve uzun süre unutulmayacak bir olay yaşandı. Estradense'nin Deportivo Fabril'i ağırladğı karşılaşmada yaşanan bir pozisyon sonrasında hakemin verdiği penaltı kararı sonrası herkes şaşkına döndü.

BÖYLE PENALTI GÖRÜLMEDİ

RAKİP KALEYE YÜKLENDİLER

RAKİP KALEYE YÜKLENDİLER
Konuk ekip Deportivo Fabril, 2-0 geride olduğu maçın 60. dakikasında farkı azaltmak ve ilerleyen dakikalarda beraberliği yakalamak için rakip kaleye yükleniyordu.

BİRBİRLERİNE ÇARPTILAR

BİRBİRLERİNE ÇARPTILAR
Fabril'in iki oyuncusu rakip ceza sahasına girdiler ve birbirlerine çarparak yere düştüler.

İNANILMAZ KARAR

İNANILMAZ KARAR
Bu olayın ardından karşılaşmanın hakemi tereddütsüz bir şekilde düdüğünü çaldı ve penaltı noktasını işaret etti.

İTİRAZ VE ŞAŞKINLIK

İTİRAZ VE ŞAŞKINLIK
Büyük bir şokla karşı karşıya kalan Estradense oyuncuları, hakeme yoğun itirazlarda bulundu. Öte yandan penaltıyı kazanan Fabril tarafında da büyük bir şaşkınlık yaşandı.

"HAKEM ŞİKE YAPTI"

"HAKEM ŞİKE YAPTI"
Hakemin kararının değişmemesi sonrasında penaltı kullanıldı ve skor 2-1'e geldi. Fabril, 86. dakikada bir gol daha buldu ve beraberliği yakalayarak sahadan 1 puanla ayrıldı. Sosyal medyada pozisyonu izleyen bazı futbolseverler, hakemin şike yaptığını iddia etti.
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Hakem İspanya penaltı ligi hakemi
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