Gözlüğünü taktı bornozuyla sevgilisine poz verdi! Hande Erçel ve Kerem Bürsin peş peşe paylaştı

Bodrum'da kız arkadaşlarıyla tatil yapan sevgilisinin yanına giden Kerem Bürsin, burada verdiği pozları Instagram sayfasında yayınladı. Bürsin'in beğeni yağmuruna tutulan pozlarının ardından dikkat çeken bir paylaşım da Hande Erçel'den geldi.
İŞTE ÜNLÜ ÇİFTİN POZLARI
Bürsin'in sosyal medyayı sallayan pozlarının ardından dikkat çeken bir paylaşım da Hande Erçel'den geldi.
Minderin üzerinde poz veren Hande Erçel, tatil pozlarıyla adeta sosyal medyaya damga vurdu.
Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımda; takipçileri Hande Erçel'i iltifat yağmuruna tuttu.
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