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  4. Gözlüğünü taktı bornozuyla sevgilisine poz verdi! Hande Erçel ve Kerem Bürsin peş peşe paylaştı

Gözlüğünü taktı bornozuyla sevgilisine poz verdi! Hande Erçel ve Kerem Bürsin peş peşe paylaştı

28.08.2021 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dizi setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, özel hayatlarıyla sık sık magazin gündeminde yer aldı. Yaşadıkları aşkın yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da çok konuşulan ünlü çift, Instagram sayfalarında yayınladıkları son pozlarla yine gündem oldu..

Bodrum'da kız arkadaşlarıyla tatil yapan sevgilisinin yanına giden Kerem Bürsin, burada verdiği pozları Instagram sayfasında yayınladı. Bürsin'in beğeni yağmuruna tutulan pozlarının ardından dikkat çeken bir paylaşım da Hande Erçel'den geldi.

İŞTE ÜNLÜ ÇİFTİN POZLARI

Bürsin'in sosyal medyayı sallayan pozlarının ardından dikkat çeken bir paylaşım da Hande Erçel'den geldi.
Minderin üzerinde poz veren Hande Erçel, tatil pozlarıyla adeta sosyal medyaya damga vurdu.
Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımda; takipçileri Hande Erçel'i iltifat yağmuruna tuttu.
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Anahtar Kelimeler:
Hande Erçel Kerem Bürsin
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