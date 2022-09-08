İZMİR (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, Hırvat asıllı Avusturyalı forvet Marko Kvasina ile anlaştı.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Kvasina ile 1 yılı opsiyonlu 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
First Viyana takımında futbola başlayan 25 yaşındaki Kvasina, Austria Wien, Twente, SV Mattersburg, FC Luzern ve KV Oostende takımlarında mücadele etti.
Göztepe, Marko Kvasina'yı transfer etti
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