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Göztepe, Marko Kvasina'yı transfer etti

08.09.2022 20:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göztepe, Marko Kvasina'yı transfer etti

İZMİR (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, Hırvat asıllı Avusturyalı forvet Marko Kvasina ile anlaştı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Kvasina ile 1 yılı opsiyonlu 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

First Viyana takımında futbola başlayan 25 yaşındaki Kvasina, Austria Wien, Twente, SV Mattersburg, FC Luzern ve KV Oostende takımlarında mücadele etti.

Göztepe, Marko Kvasina'yı transfer etti

Göztepe, Marko Kvasina'yı transfer etti

Göztepe, Marko Kvasina'yı transfer etti

Göztepe, Marko Kvasina'yı transfer etti

Göztepe, Marko Kvasina'yı transfer etti

Göztepe, Marko Kvasina'yı transfer etti

Göztepe, Marko Kvasina'yı transfer etti

Göztepe, Marko Kvasina'yı transfer etti

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transfer Göztepe futbol

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