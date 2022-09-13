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Göztepe'yi reddetmişti! İşte Volkan Demirel'in yeni adresi

13.09.2022 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

En son Fatih Karagümrük'ü çalıştıran ve görevinden ayrılan Volkan Demirel'in Hatayspor ile görüştüğü ve yapılan bu görüşmeler sonucunda olumlu anlamda mesafe kaydedildiği öğrenildi. Büyük bir aksiliğin çıkmaması durumunda Volkan Demirel'in Hatayspor'un başına geçeceği aktarıldı.

Spor Toto Süper Lig'e bu sezon iyi başlayamayan Atakaş Hatayaspor'da Volkan Demirel sesleri yükselmeye başladı. Kulüpsüz durumda bulunan Volkan Demirel ile görüşme yapan Hatayspor olumlu yanıt aldı.

GÖZTEPE'NİN TEKLİFİNİ REDDETTİ

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Spor Toto 1. Lig'de 5 hafta sonunda teknik direktör Turgay Altay'la yollarını ayırıp yeni çalıştırıcısını belirlemek için yoğun mesai harcayan Göztepe'de liste başı olan isimlerden Volkan Demirel teklifi kabul etmedi.

HATAYSPOR AN MESELESİ

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Kariyerini Süper Lig'de sürdürmeyi düşünen Volkan Demirel'in, Hatayspor ile görüştüğü ve kısa süre içinde resmi açıklamanın geleceği öğrenildi.

VOLKAN DEMİREL FOTOĞRAFLARI

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