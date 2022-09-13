Göztepe'yi reddetmişti! İşte Volkan Demirel'in yeni adresi

Spor Toto Süper Lig'e bu sezon iyi başlayamayan Atakaş Hatayaspor'da Volkan Demirel sesleri yükselmeye başladı. Kulüpsüz durumda bulunan Volkan Demirel ile görüşme yapan Hatayspor olumlu yanıt aldı.
Spor Toto 1. Lig'de 5 hafta sonunda teknik direktör Turgay Altay'la yollarını ayırıp yeni çalıştırıcısını belirlemek için yoğun mesai harcayan Göztepe'de liste başı olan isimlerden Volkan Demirel teklifi kabul etmedi.
Kariyerini Süper Lig'de sürdürmeyi düşünen Volkan Demirel'in, Hatayspor ile görüştüğü ve kısa süre içinde resmi açıklamanın geleceği öğrenildi.
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