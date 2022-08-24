YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muş
  4. "Gripin" Malazgirt'te konser verdi

"Gripin" Malazgirt'te konser verdi

24.08.2022 22:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Gripin" Malazgirt'te konser verdi

Malazgirt Zaferi'nin 951'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında müzik grubu "Gripin" konser verdi.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Okçular Vakfı öncülüğünde düzenlenen yıl dönümü etkinlikleri devam ediyor.

Malazgirt Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen konserde, Gripin, sevilen şarkılarını Malazgirtliler ve birçok ilden gelen misafirler için söyledi.

Vatandaşlar, grubun seslendirdiği şarkılara eşlik ederek eğlenceli anlar yaşadı.

Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın, vatandaşların etkinliğe ilgi gösterdiğini belirterek, sanatçılara Sultan Alparslan heykeli hediye etti.

"Gripin" Malazgirt'te konser verdi

"Gripin" Malazgirt'te konser verdi

"Gripin" Malazgirt'te konser verdi

"Gripin" Malazgirt'te konser verdi

"Gripin" Malazgirt'te konser verdi

"Gripin" Malazgirt'te konser verdi

"Gripin" Malazgirt'te konser verdi

"Gripin" Malazgirt'te konser verdi

"Gripin" Malazgirt'te konser verdi

"Gripin" Malazgirt'te konser verdi

"Gripin" Malazgirt'te konser verdi

"Gripin" Malazgirt'te konser verdi

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Muş Malazgirt gripin

Muş Namaz Vakitleri 25 Ağustos Perşembe

İmsak
04:00
Sabah
05:29
Öğle
12:22
İkindi
16:05
Akşam
19:04
Yatsı
20:27
Muş ECZANELER
Muş ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sinirlerinize hâkim olmalısınız! Zincirleme etkisi olabilir

Sinirlerinize hâkim olmalısınız! Zincirleme etkisi olabilir

Her gün bir avuç iltihaplanmayı önler, Alzheimer'ı yavaşlatır!

Her gün bir avuç iltihaplanmayı önler, Alzheimer'ı yavaşlatır!

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Ortalık bir anda karıştı! Sokak ortasında şoke eden anlar

Ortalık bir anda karıştı! Sokak ortasında şoke eden anlar

Hemen yemeyi bırakın! Bel çevresini kalınlaştırıyor

Hemen yemeyi bırakın! Bel çevresini kalınlaştırıyor

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.