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  4. 'GS TV Youtube kanalı Acun Ilıcalı'ya satılıyor' iddiası ortalığı karıştı! Taraftar bu haber sonrası ayağa kalktı, o isimden ilk açıklama geldi!

'GS TV Youtube kanalı Acun Ilıcalı'ya satılıyor' iddiası ortalığı karıştı! Taraftar bu haber sonrası ayağa kalktı, o isimden ilk açıklama geldi!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
25.03.2024 07:39
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Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olduğu bilinen iş insanı Acun Ilıcalı'nın GSTV Youtube kanalını alacağı iddiası gündeme bomba gibi düşerken, Galatasaray Kongre Üyesi Eray Yazgan'dan konuyla alakalı bir açıklama geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Kongre Üyesi ve gazeteci Kadir Çetinçalı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, medya patronu Acun Ilıcalı'nın Galatasaray TV Youtube yönetimini almak için adımlar attığı iddiasını gündeme getirdi.

"ACUN ILICALI'YA VERİLİYOR"

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Çetinçalı, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "GSTV Youtube'da biliyorsunuz. GSTV Youtube'un yönetimi Acun Ilıcalı'ya veriliyor." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, sosyal medyada yayılan haberlere açıklık getirdi.

"KESİNLİKLE BÖYLE BİR ŞEY OLMAYACAK"

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Acun Ilıcalı GSTV haberleri hakkında, Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan açıklama yaptı; "Youtube kanalımızın Acun Ilıcalı'ya verilmesi kesinlikle gündemde yok asla böyle bir şey olmayacak! Kulübümüz yönetimi kendi içerisinde yapacak!" dedi.

SOSYAL MEDYA KARIŞTI

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Sarı-kırmızılı taraftarlar, çıkan haberler sonrası binlerce paylaşım yaparak tepki gösterdi.

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