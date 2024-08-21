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  4. Gülben Ergen Özgür Demirtaş'ın kanalına abone oldu! Dayanamayıp paylaştı... Sosyal medyada yorum yağdı

Gülben Ergen Özgür Demirtaş'ın kanalına abone oldu! Dayanamayıp paylaştı... Sosyal medyada yorum yağdı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
21.08.2024 12:30
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Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla gündemden düşmüyor. Her açıklaması ve her paylaşımı adeta olay olan Demirtaş bu defa zaman zaman ekonomi ve borsa yorumlarıyla gündeme gelen Gülben Ergen'in kanalına abone olduğunu duyurdu. O paylaşıma yorum yağdı...

MYNET- Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş ekonomi üzerine yaptığı yorumlarla sık sık gündeme geliyor. Her açıklaması adeta olay olan Demirtaş bu defa son paylaşımıyla dikkat çekti.

Ünlü ekonomist zaman zaman ekonomi ve borsa yorumlarıyla gündeme gelen Gülben Ergen'in kanalına abone olduğunu X (Twitter) üzerinden yaptığı bir paylaşımla duyurdu.

DAYANAMAYIP PAYLAŞTI

Demirtaş; 'Gülben Hanım da Abonem olmuş ne güzel. Milli Eğitime yaptığı katkılardan ötürü de bir kez daha teşekkürler' dedi.

Ünlü şarkıcı ise Demirtaş'ın bu ifadelerinin altına 'dinlemedeyiz hocam' diyerek yanıt verdi. İkili arasındaki bu diyalog kısa sürede gündem oldu.

GÜLBEN

YORUM YAĞDI

Sosyal medyada; 'aman dikkat borsa çökebilir', 'ünlülerin de mi para bitmiş', 'piyasaları iyi takip ediyor', 'artık Özgür hoca düşünsün' gibi yorumlar yapıldı.

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HERKES ONU KONUŞTU

Anahtar Kelimeler:
Gülben Ergen Özgür Demirtaş
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