Gülben Ergen Özgür Demirtaş'ın kanalına abone oldu! Dayanamayıp paylaştı... Sosyal medyada yorum yağdı

MYNET- Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş ekonomi üzerine yaptığı yorumlarla sık sık gündeme geliyor. Her açıklaması adeta olay olan Demirtaş bu defa son paylaşımıyla dikkat çekti.

Ünlü ekonomist zaman zaman ekonomi ve borsa yorumlarıyla gündeme gelen Gülben Ergen'in kanalına abone olduğunu X (Twitter) üzerinden yaptığı bir paylaşımla duyurdu.

DAYANAMAYIP PAYLAŞTI

Demirtaş; 'Gülben Hanım da Abonem olmuş ne güzel. Milli Eğitime yaptığı katkılardan ötürü de bir kez daha teşekkürler' dedi.

Ünlü şarkıcı ise Demirtaş'ın bu ifadelerinin altına 'dinlemedeyiz hocam' diyerek yanıt verdi. İkili arasındaki bu diyalog kısa sürede gündem oldu.

YORUM YAĞDI

Sosyal medyada; 'aman dikkat borsa çökebilir', 'ünlülerin de mi para bitmiş', 'piyasaları iyi takip ediyor', 'artık Özgür hoca düşünsün' gibi yorumlar yapıldı.