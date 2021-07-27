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Güldür Güldür İbrahim Kavak Yelleri'nde de oynamış! Onu hatırladınız mı?

27.07.2021 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekranların sevilen eğlence programlarından Güldür Güldür'ün İbrahim'i Rüştü Onur Atilla başarılı oyunculuk performansıyla adından sıkça söz ettiren isimlerden biri. 35 yaşındaki evli ve bir çocuk babası olan Atilla'nın daha önce ekranlara damga vuran gençlik dizisi 'Kavak Yelleri'nde de oynadığı ortaya çıktı. İşte Rüştü Onur Atilla ve diğer ünlü isimlerin gençlik ve çocukluk halleri...

Show TV'de ekrana gelen Güldür Güldür'ün İbrahim'i Rüştü Onur Atilla başarılı oyunculuk performansıyla kendisinden sıkça söz ettiriyor. Atilla'nın daha önce ekranlara damga vuran gençlik dizisi 'Kavak Yelleri'nde de rol aldığı ortaya çıktı.

Güldür Güldür İbrahim Kavak Yelleri'nde de oynamış!

Show TV'de yayınlanan sevilen eğlence programı Güldür Güldür'ün İbrahim'i Rüştü Onur Atilla, programda başarılı oyunculuğuyla adından sıkça söz ettiriyor.
35 yaşında olan ve daha önce Eyvah Eyvah 3, Kahve Bahane, Şen Yuva gibi dizilerde de rol aldığı bilinen Atilla'nın bir döneme damga vuran 'Kavak Yelleri' dizisinde de yer aldığı ortaya çıktı.
Sevilen isim Anadolu Üniversitesi ile birlikte PERA Güzel Sanatlar Akademisi Oyunculuk Bölümü'nden mezun olmuştu. Aydın Doğan Anadolu İletişim Meslek Lisesinde okuduğu senelerde tiyatro ile tanışan Onur Atilla, 2001 yılından beri pek çok çeşitli tiyatrolarda görev almıştır.
Sevilen oyuncu Onur Atilla'nın çocukluk fotoğrafı da ortaya çıktı. İşte Güldür Güldür'ün İbrahim'inin ve diğer bazı ünlülerin çocukluk halleri...

Rıza Kocaoğlu

Rıza Kocaoğlu
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