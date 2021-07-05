Güldür Güldür Show'da şok ayrılık! Kadroya veda eden Ecem Erkek'ten açıklama geldi

Güldür Güldür ekibinde yer alan Ecem Erken, programın sezon finali ile kadroya veda ettiği ortaya çıktı. Ekranların sevilen programı Güldür Güldür Show'da canlandırdığı birçok karakter ile kısa sürede seyircinin dikkatini çeken başarılı oyuncu son olarak Yılmaz Erdoğan'ın yıllar önce kaleme aldığı 'Sen Hiç Ateş Böceği Gödün Mü' filminde rol almasıyla adından söz ettirdi...

Ecem Erkek Güldür Güldür Show'a veda etti!

Güldür Güldür Show'da birçok karaktere hayat vermesiyle kısa sürede dikkat çeken oyuncu programın sezon finali yapmasının ardından kadroya veda etti.

Sevilen güldürü programında 'Naime' karakteri ile damgasını vuran 32 yaşındaki oyuncunun ayrılık kararı hayranlarını üzdü.

Başarılı oyuncunun kadrodan ayrılmasının nedeni merak konusu olurken sosyal medya hesabından yayınladığı gönderi ile açıklama yaptı.

Ünlü oyuncu yaptığı veda paylaşımında, "Oyunculuk bir yolculuk hem de upuzun. En keyiflisi de durduğun duraklar. Zaten uzun yolculuklarda da öyledir ya dinlenmek için durduğunda oranın havası, yediğin yemek, içtiğin çay bambaşkadır. "ifadelerini kullandı.