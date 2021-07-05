MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Güldür Güldür Show'da şok ayrılık! Kadroya veda eden Ecem Erkek'ten açıklama geldi

Güldür Güldür Show'da şok ayrılık! Kadroya veda eden Ecem Erkek'ten açıklama geldi

05.07.2021 17:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'nin sevilen güldürü programı Güldür Güldür Show'da ayrılık rüzgarları esiyor. Geçtiğimiz hafta sezon finali yapan güldürü şovunun sevilen oyuncusu Ecem Erkek'in kadrodan ayrılacağı ve yeni sezonda yer almayacağı iddia edildi. Sergilediği oyunculuk performansı ile adından söz ettiren Erkek'in ayrılık kararı hayranlarını üzdü...

Güldür Güldür ekibinde yer alan Ecem Erken, programın sezon finali ile kadroya veda ettiği ortaya çıktı. Ekranların sevilen programı Güldür Güldür Show'da canlandırdığı birçok karakter ile kısa sürede seyircinin dikkatini çeken başarılı oyuncu son olarak Yılmaz Erdoğan'ın yıllar önce kaleme aldığı 'Sen Hiç Ateş Böceği Gödün Mü' filminde rol almasıyla adından söz ettirdi...

Ecem Erkek Güldür Güldür Show'a veda etti!

Güldür Güldür Show'da birçok karaktere hayat vermesiyle kısa sürede dikkat çeken oyuncu programın sezon finali yapmasının ardından kadroya veda etti.
Sevilen güldürü programında 'Naime' karakteri ile damgasını vuran 32 yaşındaki oyuncunun ayrılık kararı hayranlarını üzdü.
Başarılı oyuncunun kadrodan ayrılmasının nedeni merak konusu olurken sosyal medya hesabından yayınladığı gönderi ile açıklama yaptı.
Ünlü oyuncu yaptığı veda paylaşımında, "Oyunculuk bir yolculuk hem de upuzun. En keyiflisi de durduğun duraklar. Zaten uzun yolculuklarda da öyledir ya dinlenmek için durduğunda oranın havası, yediğin yemek, içtiğin çay bambaşkadır. "ifadelerini kullandı.
Sözlerine devam eden ünlü oyuncu benim için de Güldür Güldür harika bir duraktı diyerek "Çok eğlendim, arkadaşlarımı çok sevdim. Sizler yaptığım 'şeyi' kabul ettiniz. Şimdi tekrar yola koyuluyorum .Gelecek sezon Güldür Güldür'de olmayacağım . Bir sonraki durakta görüşelim" dedi.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Ecem Erkek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Emekli ve memurların zammı belli oldu

Emekli ve memurların zammı belli oldu

İşte memurların yeni zam tablosu

İşte memurların yeni zam tablosu

Hostese sürpriz evlilik teklifi

Hostese sürpriz evlilik teklifi

Düğününde bin tane 5 lira taktılar! Sebebi bakın ne çıktı

Düğününde bin tane 5 lira taktılar! Sebebi bakın ne çıktı

Bir erkekte en çok etkilendiği şeyi açıkladı

Bir erkekte en çok etkilendiği şeyi açıkladı

Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili yeni gelişme

Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili yeni gelişme

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Mini elbisesini giyip kutlamaya gitti! Şov yaptı

Mini elbisesini giyip kutlamaya gitti! Şov yaptı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Zor günlerde yalnız bırakmadı! Bomba paylaşım

Zor günlerde yalnız bırakmadı! Bomba paylaşım

Annesinden rol çaldı! Süper minisiyle yaktı geçti

Annesinden rol çaldı! Süper minisiyle yaktı geçti

Yeşilçam'ın efsane ismi Kartal Tibet hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın efsane ismi Kartal Tibet hayatını kaybetti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.