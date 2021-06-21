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Güldür Güldür'ün Naime'sinin annesi ile olan benzerliği şaşırttı! Görenler hep aynı şeyi söyledi...

21.06.2021 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeteneği ve komikliğiyle dikkatleri üzerine çeken 31 yaşındaki başarılı oyuncu Ecem Erkek, son dönemde en çok konuşulan isimlerden biri olmaya devam ediyor. Daha önce ilk kez Hayat Sırları isimli diziyle ekran macerasına başlayan Ecem Erkek, 2018 senesinden bu yana yer aldığı Güldür Güldür Show programıyla daha büyük bir tanınırlığa ulaştı. Güldür Güldür'ün Naime'si olarak bilinen ismin, annesi ile paylaştığı fotoğraf olay oldu. Başarılı oyuncunun annesine benzerliği takipçilerini şaşırttı.

İşte Güldür Güldür'ün Naime'si Ecem Erkek'in annesiyle fotoğrafı...

GÜLDÜR GÜLDÜR NAİME'SİNİN ANNESİYLE FOTOĞRAFI ŞAŞIRTTI!

31 yaşındaki başarılı oyuncu Ecem Erkek, oyunculuk performansı kadar özel yaşamıyla da gündeme geliyor.

TAKİPÇİSİNİ KATLADI

TAKİPÇİSİNİ KATLADI
Ecem Erkek'in, Güldür Güldür Show ile tanınırlığı daha da artmış ve tanınmasıyla beraber sosyal medya hesabındaki takipçi sayısı da büyük oranda yükselmişti.
Bir milyon takipçi sayısıyla Instagram'da çokça dikkat çeken Ecem Erkek, sosyal medyayı gereğinden fazla kullanmayı sevmeyen isimlerden.
Fakat zaman zaman günlük hayatından fotoğraflar paylaşarak, takipçilerine güzel sürprizler yapmaya devam ediyor.
Güldür Güldür Show'un kamera arkasından da fotoğraflar paylaşan Erkek, kimi zaman gündelik yaşamından fotoğraf paylaşımları yapıyor.
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Güldür Güldür Ecem Erkek
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