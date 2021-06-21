Güldür Güldür'ün Naime'sinin annesi ile olan benzerliği şaşırttı! Görenler hep aynı şeyi söyledi...

İşte Güldür Güldür'ün Naime'si Ecem Erkek'in annesiyle fotoğrafı...
GÜLDÜR GÜLDÜR NAİME'SİNİN ANNESİYLE FOTOĞRAFI ŞAŞIRTTI!
31 yaşındaki başarılı oyuncu Ecem Erkek, oyunculuk performansı kadar özel yaşamıyla da gündeme geliyor.
TAKİPÇİSİNİ KATLADI
Ecem Erkek'in, Güldür Güldür Show ile tanınırlığı daha da artmış ve tanınmasıyla beraber sosyal medya hesabındaki takipçi sayısı da büyük oranda yükselmişti.
Bir milyon takipçi sayısıyla Instagram'da çokça dikkat çeken Ecem Erkek, sosyal medyayı gereğinden fazla kullanmayı sevmeyen isimlerden.
Fakat zaman zaman günlük hayatından fotoğraflar paylaşarak, takipçilerine güzel sürprizler yapmaya devam ediyor.
Güldür Güldür Show'un kamera arkasından da fotoğraflar paylaşan Erkek, kimi zaman gündelik yaşamından fotoğraf paylaşımları yapıyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum