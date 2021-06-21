Güldür Güldür'ün Naime'sinin annesi ile olan benzerliği şaşırttı! Görenler hep aynı şeyi söyledi...

31 yaşındaki başarılı oyuncu Ecem Erkek, oyunculuk performansı kadar özel yaşamıyla da gündeme geliyor.

TAKİPÇİSİNİ KATLADI

Ecem Erkek'in, Güldür Güldür Show ile tanınırlığı daha da artmış ve tanınmasıyla beraber sosyal medya hesabındaki takipçi sayısı da büyük oranda yükselmişti.