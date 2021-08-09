Güldür Güldür'ün Yeter'i Doğa Rutkay'ın son hali şaşırttı! Resmen eridi: Tam 13 kilo birden...

Başarılı oyuncu Doğa Rutkay sosyal medya paylaşımlarıyla sıkça konuşuluyor. İki çocuk annesi Rutkay'ın daha önce de tam 13 kilo verdiği biliniyordu. Ünlü oyuncunun yaptığı son paylaşımlarda zayıflığı büyük dikkat çekti. Çocuklarıyla ilgilenmenin zayıflığına büyük etkisinin olduğunu düşünen takipçilerinden Rutkay'ın paylaşımlarına beğeni ve yorum yağdı.

Güldür Güldür'ün Yeter'inin son hali şaşırttı!

Güldür Güldür Show'da Yeter karakterine hayat veren başarılı oyuncu Doğa Rutkay, sosyal medya hesabında yapmış olduğu bikinili paylaşımlarıyla şaşırttı.

Tatil sezonunu açtı 2013 yılından bu yana Güldür Güldür ekibinde izlediğimiz ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde tatil sezonunu açtı. Rutkay, havuz başında vermiş olduğu bikinili pozunu Instagram sayfasında paylaştı.

13 kilo vermişti! Daha önce de 13 kilo verdiği bilinen oyuncunun incecik halleri ise sevenlerini şaşırttı.

2014 senesinde Kerimcan Kamal ile nikah masasına oturan ve daha sonra iki çocuk dünyaya getiren Doğa Rutkay'ın paylaşımlarına beğeni yağdı.