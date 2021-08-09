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Güldür Güldür'ün Yeter'i Doğa Rutkay'ın son hali şaşırttı! Resmen eridi: Tam 13 kilo birden...

09.08.2021 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güldür Güldür'de Yeter karakterine hayat veren başarılı oyuncu Doğa Rutkay'ın son hali sevenlerini şaşırttı. Daha önce de tam 13 kilo verdiği bilinen ünlü oyuncunun yaptığı paylaşımda incecik oluşu dikkat çekti. İki çocuk annesi Rutkay, şimdilerde çocuklarıyla sıkça vakit geçirip tatil paylaşımlarında bulunuyor. İşte son günlerde adeta eriyen Doğa Rutkay'ın çok konuşulan son hali...

Başarılı oyuncu Doğa Rutkay sosyal medya paylaşımlarıyla sıkça konuşuluyor. İki çocuk annesi Rutkay'ın daha önce de tam 13 kilo verdiği biliniyordu. Ünlü oyuncunun yaptığı son paylaşımlarda zayıflığı büyük dikkat çekti. Çocuklarıyla ilgilenmenin zayıflığına büyük etkisinin olduğunu düşünen takipçilerinden Rutkay'ın paylaşımlarına beğeni ve yorum yağdı.

Güldür Güldür'ün Yeter'inin son hali şaşırttı!

Güldür Güldür Show'da Yeter karakterine hayat veren başarılı oyuncu Doğa Rutkay, sosyal medya hesabında yapmış olduğu bikinili paylaşımlarıyla şaşırttı.

Tatil sezonunu açtı

Tatil sezonunu açtı
2013 yılından bu yana Güldür Güldür ekibinde izlediğimiz ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde tatil sezonunu açtı. Rutkay, havuz başında vermiş olduğu bikinili pozunu Instagram sayfasında paylaştı.

13 kilo vermişti!

13 kilo vermişti!
Daha önce de 13 kilo verdiği bilinen oyuncunun incecik halleri ise sevenlerini şaşırttı.
2014 senesinde Kerimcan Kamal ile nikah masasına oturan ve daha sonra iki çocuk dünyaya getiren Doğa Rutkay'ın paylaşımlarına beğeni yağdı.

Doğum sonrası adeta eridi

Doğum sonrası adeta eridi
Ünlü oyuncunun çocuklarının doğumundan sonra ve çocukların etkisiyle zayıfladığı konuşuldu.
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Anahtar Kelimeler:
Doğa Rutkay
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