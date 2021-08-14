Güler Misin Ağlar Mısın filmi konusu nedir? Güler Misin Ağlar Mısın filmi oyuncuları kimler?

Güler Misin Ağlar Mısın filmi 1975 yılında vizyona girmiştir. Filmde, Zeki Alasya ve Metin Akpınar gibi usta isimlerin yanında Kadir Savun, Ali Şen ve Fatma Belgen gibi pek çok başarılı isim rol almaktadır. Peki Güler Misin Ağlar Mısın filmi konusu nedir?

Filmde Zeki ile Metin çokça sevdikleri Rasim Usta'nın evinin otel işleten Cemal Bey tarafından yıkılıp yerine golf tesisi yapılacağını öğrenirler. Rasim Usta'nın kızı Aysel ile evlenme planları yapmakta olan Metin ve Zeki bu karar sonrasında Zeki ile Metin Cemal Bey'e karşı Rasim Usta'nın yanında beraber mücadele ederler. Bu mücadele esnasında kasabayı ziyaret eden bir misafir tüm her şeyi değiştirecektir.