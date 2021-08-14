Güler Misin Ağlar Mısın filmi konusu nedir? Güler Misin Ağlar Mısın filmi oyuncuları kimler?

Güler Misin Ağlar Mısın filmi 1975 yılında vizyona girmiştir. Filmde, Zeki Alasya ve Metin Akpınar gibi usta isimlerin yanında Kadir Savun, Ali Şen ve Fatma Belgen gibi pek çok başarılı isim rol almaktadır. Peki Güler Misin Ağlar Mısın filmi konusu nedir?
GÜLER MİSİN AĞLAR MISIN FİLMİ KONUSU NEDİR?
Zeki Alasya ve Metin Akpınar'ın başrollerinde oynadığı ve yönetmenliğini Osman Fahir Seden'in yaptığı Güler Misin Ağlar Mısın filmi bugün televizyon ekranlarında yayınlanıyor. Sevilen film hakkındaki detaylar merak ediliyor.
Filmde Zeki ile Metin çokça sevdikleri Rasim Usta'nın evinin otel işleten Cemal Bey tarafından yıkılıp yerine golf tesisi yapılacağını öğrenirler. Rasim Usta'nın kızı Aysel ile evlenme planları yapmakta olan Metin ve Zeki bu karar sonrasında Zeki ile Metin Cemal Bey'e karşı Rasim Usta'nın yanında beraber mücadele ederler. Bu mücadele esnasında kasabayı ziyaret eden bir misafir tüm her şeyi değiştirecektir.
OYUNCULARI KİMLER?
Zeki Alasya - Zeki
Kadir Savun - Rasim Usta
Metin Akpınar - Metin
Ali Şen - Kayserili Cemal
Fatma Belgen - Aysel
Neriman Köksal - Zeynep
Gönül Genç
İhsan Gedik
Osman Fahir Seden
Turgut Boralı - Kıskanç Koca
Ali Cağaloğlu - Turizm Bakanı
Orhan Aydınbaş - Numan
Baki Tamer - Kaymakam
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