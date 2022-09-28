Gülse Birsel yeni filmi Yılbaşı Gecesi'ni duyurdu! İşte konusu ve oyuncu kadrosu

Gülse Birsel uzun bir aranın ardından yeni film projesiyle hayranlarına sürpriz yapacak. Yapımını BKM’nin üstlendiği, Gülse Birsel’in kaleminin Ozan Açıktan rejisi ve dev oyuncu kadrosuyla buluştuğu ‘Yılbaşı Gecesi’ kod adlı filminin çekimleri devam ediyor.

Filmi sosyal medya hesabından duyuran Gülse Birsel, "Hiç tanımadığınız site komşularınızı aniden yılbaşı akşamına davet etmek. Nasıl fikir? Pisti boşaltalım, filmimiz geliyor. Yılbaşı Gecesi Disney+’ta olacak" ifadelerini kullandı.

ÜNLÜ OYUNCULAR KADRODA

Bir süre önce çekimlerine başlanan filmin ses getirecek kadrosunda Alican Yücesoy, Alina Boz, Ayta Sözeri, Boran Kuzum, Büşra Pekin, Cengiz Bozkurt, Derya Karadaş, Emir Benderlioğlu, Fatih Artman, Gülse Birsel, İrem Sak, Kubilay Tunçer, Nazmi Sinan Mıhçı, Serkan Keskin, Şebnem Bozoklu, Zeynep Güngör yer alıyor.