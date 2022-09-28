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Gülse Birsel yeni filmi Yılbaşı Gecesi'ni duyurdu! İşte konusu ve oyuncu kadrosu

28.09.2022 21:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Yakası, Yalan Dünya, Jet Sosyete dizileri ve Aile Arasında filminin senaristi ve oyuncularından olan Gülse Birsel, yayınlanacak yeni komedi filmini duyurdu. Oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Yılbaşı Gecesi isimli filmden ilk görseller yayınlandı. Yılbaşı Gecesi filminin yıl sonuna kadar Disney+'ta yayınlanması bekleniyor.

Gülse Birsel uzun bir aranın ardından yeni film projesiyle hayranlarına sürpriz yapacak. Yapımını BKM’nin üstlendiği, Gülse Birsel’in kaleminin Ozan Açıktan rejisi ve dev oyuncu kadrosuyla buluştuğu ‘Yılbaşı Gecesi’ kod adlı filminin çekimleri devam ediyor.

Filmi sosyal medya hesabından duyuran Gülse Birsel, "Hiç tanımadığınız site komşularınızı aniden yılbaşı akşamına davet etmek. Nasıl fikir? Pisti boşaltalım, filmimiz geliyor. Yılbaşı Gecesi Disney+’ta olacak" ifadelerini kullandı.

ÜNLÜ OYUNCULAR KADRODA

Bir süre önce çekimlerine başlanan filmin ses getirecek kadrosunda Alican Yücesoy, Alina Boz, Ayta Sözeri, Boran Kuzum, Büşra Pekin, Cengiz Bozkurt, Derya Karadaş, Emir Benderlioğlu, Fatih Artman, Gülse Birsel, İrem Sak, Kubilay Tunçer, Nazmi Sinan Mıhçı, Serkan Keskin, Şebnem Bozoklu, Zeynep Güngör yer alıyor.

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İŞTE GÜLSE BİRSEL'İN YENİ FİLMİ YILBAŞI GECESİ'NDEN KARELER

Ünlü oyuncuları buluşturan komedi türündeki Yılbaşı Gecesi filminin konusu da belli oldu.
Pandeminin sonlarına yaklaştığını umarak uzun bir zaman sonra tüm sevdikleriyle bir arada Yılbaşı Gecesi’nde buluşmaya hazırlanan Didem’in yılbaşı sabahında aldığı tatsız haberle başlar.
Ozan pandemi süreci boyunca eve hapsolmuş olan eşinin günlerdir özenerek hazırlandığı Yılbaşı Gecesi’ni kötü geçirmemesi adına, çareyi sitedeki komşularını kapı kapı gezerek partiye çağırmakta bulur.
Günlerdir sevdikleriyle birlikte Yılbaşı Gecesi’ni kutlamayı hayal ederken son anda ilan edilen sokağa çıkma yasağı Didem’in tüm hayallerinin yıkılmasına sebep olur.
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