Netflix filmi Andropoz'un yayın tarihi belli oldu! Engin Günaydın başrolde

Son olarak Azizler filmi ve Gain'deki 10 Bin Adım dizinde rol alan başarılı oyuncu Engin Günaydın, bu defa farklı bir projeyle ekranlara dönüyor. Netflix, Marmaris’te ailesi ile mütevazi bir hayat süren tuhafiyeci Yusuf’un orta yaş bunalımının etkisiyle kendinden başlayarak tüm hayatını değiştirme çabasını konu alan Andropoz’un yayın tarihini de diziden ilk görsellerle duyurdu. Andropoz filmi 7 Ekim’de seyirciyle buluşacak.

Senaryosunu Engin Günaydın’ın kaleme aldığı dizinin yönetmenliğini Taylan Biraderler üstlenirken başrollerinde ise; Engin Günaydın, Tamer Karadağlı, Derya Karadaş, Turgut Tunçalp yer alıyor. İmaj’ın yapımını üstlendiği Andropoz’un oyuncu kadrosunda ayrıca Gülçin Santırcıoğlu, Şebnem Hassanisoughi, Yuliia Sobol, Doğa Zeynep Doğuşlu, Ergin Torun, ve Melissa & Merih Dilber gibi isimlerde yer alıyor.

ANDROPOZ FİLMİ KONUSU

50’li yaşlarının başındaki Marmarisli, evli ve iki çocuk babası, tuhafiyeci Yusuf, bedeninin yaşlanmasını kafasına takan bir adama dönüşmektedir. Dış görünüşünü ve yaşam tarzını değiştirmek ister. En büyük hayali ise Meryem ile evlendikleri günden beri oturdukları evden, deniz kenarında bir eve taşınmaktır.

Hikâye, Yusuf’un bu evi almak uğruna giriştiği mücadele esnasında kız kardeşi ve eniştesiyle olan aile ilişkilerini odaklanırken bir yandan da Yusuf’un satın almak istediği evin sahibi Mahmut Timuçin’in zengin dünyasının karanlık taraflarına da mizahi bir dille değinmektedir.



