Gümüşhane'de iki gündür aralıklarla devam eden sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
Kentte dünden itibaren aralıklarla etkisini gösteren yağış nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı.
Yağışla birlikte birçok cadde ve sokakta su birikintileri oluştu. Sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, ulaşımda aksamalar yaşandı.
Yağışın durmasının ardından Gümüşhane Belediyesi ile Karayolları ekipleri, biriken suların tahliyesi için çalışması yürüttü.
Gümüşhane'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz