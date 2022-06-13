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Gümüşhane'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

13.06.2022 18:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gümüşhane'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Gümüşhane'de iki gündür aralıklarla devam eden sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte dünden itibaren aralıklarla etkisini gösteren yağış nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı.

Yağışla birlikte birçok cadde ve sokakta su birikintileri oluştu. Sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, ulaşımda aksamalar yaşandı.

Yağışın durmasının ardından Gümüşhane Belediyesi ile Karayolları ekipleri, biriken suların tahliyesi için çalışması yürüttü.

Gümüşhane'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Gümüşhane'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Gümüşhane'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Gümüşhane'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Gümüşhane'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Gümüşhane'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Gümüşhane'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Gümüşhane'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Gümüşhane'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Gümüşhane'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Gümüşhane'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Gümüşhane'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

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