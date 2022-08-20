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GÜNCELEME - Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü

20.08.2022 16:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yangında 1 dekar ormanlık alan zarar gördü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

Göcek Mahallesi Bedri Rahmi Koyu'nda ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Karadan ulaşımın olmadığı yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava araçları ile müdahale etti.

Karadan ulaşımın olmadığı yangına, hava araçlarının yanı sıra yangına müdahale için yer ekipleri zodyak botlarla bölgeye sevk edildi.

Ekiplerin yanı sıra koydaki teknelerde tatil yapan vatandaşlarda bölgeye giderek ellerindeki kova yangın söndürme tüpleri ile yangına müdahale etti.

Ekiplerin ve vatandaşların müdahalesi de havadan dron ile görüntülendi.

Havadan ve karadan etkin ve hızlı müdahale ile Göcek Bedri Rahmi koyundaki yangın büyümeden söndürüldü.

Yangında bir dekar ormanlık alan zarar gördü.

GÜNCELEME - Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü

- Yangında 1 dekar ormanlık alan zarar gördü

Muğla'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Muğla'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Muğla'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Muğla'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Muğla'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Muğla'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Muğla'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Muğla'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Muğla'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Muğla'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

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Muğla orman yangını göcek

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