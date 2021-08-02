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  4. GÜNCELLEME 2 - Adana'da tarlada başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor

GÜNCELLEME 2 - Adana'da tarlada başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor

02.08.2021 17:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yangın, tedbiren boşaltılan yerleşim yerlerine sıçradı DETAYLAR EKLENDİ

Adana'da tarlada başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Karaisalı ile Çukurova ilçeleri sınırında, Küçükçınar mevkisindeki bir tarlada çıkan anız yangını, rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye söndürme helikopteri, çok sayıda arazöz, itfaiye ve yer ekibi sevk edildi.

Alevlerin tehdit ettiği Bozcalar Mahallesi'nde çalışma başlatan polis, anonslar yaparak yerleşim yerinin boşaltılması uyarısında bulundu.

Ekiplerin yönlendirmesiyle çevredeki yerleşim yerleri tedbir amaçlı boşaltıldı.

Vatandaşlar da bir yandan çeşitli hayvanlarını kurtarmaya çalışırken, diğer yandan ekiplerin söndürme çalışmalarına yardımcı oldu.

Alevler, daha sonra kuvvetli rüzgarın da etkisiyle boşaltılan bazı yerleşim yerlerine de sıçradı.

Yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

GÜNCELLEME 2 - Adana'da tarlada başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor

- Yangın, tedbiren boşaltılan yerleşim yerlerine sıçradı DETAYLAR EKLENDİ

Adana'da tarlada başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor

Adana'da tarlada başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor

Adana'da tarlada başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor

Adana'da tarlada başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor

Adana'da tarlada başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor

Adana'da tarlada başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor

Adana'da tarlada başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor

Adana'da tarlada başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor

Adana'da tarlada başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor

Adana'da tarlada başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor
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