GÜNCELLEME 2 - Bursa'da eğitim uçağı meyve bahçesine acil iniş yaptı

Bursa'da bir eğitim uçağı, meyve bahçesine acil iniş yaptı.

Eğitim uçuşu yapan özel bir firmaya ait Cessna tipi 2 kişilik eğitim uçağında, henüz bilinmeyen bir nedenle arıza oluştu. Uçak, Yunuseli Havaalanı yakınındaki bir armut bahçesine acil iniş gerçekleştirdi.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Uçaktaki biri kadın 2 kişi, tedbiren Çekirge Devlet Hastanesine götürüldü.

Olası tehlikeye karşı ağaçların arasında bulunan uçağın yakıtı boşaltıldı. Bölgede olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sürüyor.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, AA muhabirine, "Uçağın içindeki iki pilotun da sağlık durumu iyi." dedi

- "Zor bir iniş oldu ama ikimiz de iyiyiz"

Uçağın pilotu Serkan Ünverdi (33) tedbir amaçlı kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesinde AA muhabirine, sabah saatlerinde Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı'ndan havalandıklarını söyledi.

Normal uçuşu gerçekleştirdikten sonra Yunuseli Havaalanı'na inmek istediklerini ancak rüzgar nedeniyle pisti pas geçtiklerini anlatan Ünverdi, şöyle konuştu:

"Pisti pas geçip tekrar çıkarken kalkıştan sonra motor durdu. En tehlikeli durumlardan biridir. Ardından aşağı çökünce piste geri döndük. O an mesafemiz çok kısaydı, yüksekliğimiz de öyle. Yakıtımız yaklaşık 120 litreydi, bölgede elektrik telleri de olunca oraya gitmek istemedik. İniş yapabileceğimiz en rahat yer oradaki bahçeydi. Oraya iniş yaptık ve ikimiz de iyiyiz. Yaklaşık 60-70 metre yükseklikteydik. Motoru çalışmayınca süzülmeye başladık. İnebileceğimiz en iyi yere indik. Zor bir iniş oldu ama ikimiz de iyiyiz."

Ünverdi, acil iniş prosedürlerinde farklı bölgelerin olduğunu dile getirerek, "Düz bir tarla olsa çok daha iyi olurdu ama elektrik telleri dolu, arkasında dere olan beton bir yola direkt inmektense ağaçlar uçağın ağırlığını emiyor. Uçağın burnunu hafif çökertip uçağın hızını kırdık ve uçak bahçeye oturdu. Tecrübesiz biri için zor olurdu ama bizim tecrübemiz vardı." diye konuştu.

- "Soğukkanlılığımı korudum"

İniş sırasında soğukkanlılığını koruduğunu vurgulayan Ünverdi, "Yerleşim yerine gidemezdik. Piste yetişmeye çalıştım ama yetişemedim. İneceğim yeri belirledim ve acil iniş yaptım. Uçağımızda çok büyük hasar yok. Uçaktan kendi imkanlarımızla çıktık ve uçaktan uzaklaştık. İkimizin de sağlık durumu çok iyi sıkıntımız yok." dedi.

Ünverdi, 1 Kasım 2019'dan beri uçuş yaptığını belirterek, "Ben eğitimlerimi tamamlamıştım. Arkadaşım ise ilk safhayı tamamlamıştı. Tecrübe uçuşları gerçekleştiriyorduk. Ben daha tecrübeli olduğum için onun yanındaydım. 1000 saatten fazla bu tip uçaklarla uçuşum var." ifadelerini kullandı.