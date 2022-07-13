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  4. GÜNCELLEME 2 - Datça'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

GÜNCELLEME 2 - Datça'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

13.07.2022 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla Valiliği: - "Yangını en kısa sürede kontrol altına almak için tüm imkanlar seferber edilmiştir. Bölgeye çok sayıda hava ve kara ekibi yönlendirilmiştir. Yerleşim yerlerini yangından korumak için gerekli tedbirler ekiplerimizce alınmaktadır" - Yangın nedeniyle Datça-Mesudiye kara yolu ulaşıma kapatıldı, Mesudiye Mahallesi'nin Döşeme mevkisinde bulunan bazı evler tedbir amaçlı boşaltıldı VALİLİĞİN AÇIKLAMASI VE GELİŞMELER EKLENDİ

Muğla'nın Datça ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Mesudiye Mahallesi'nin Kocadağ mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Yangına 7 uçak, 15 helikopterle havadan, 40 arazöz, 15 su tankeri, 3 dozer, 200'ün üzerinde orman işçisi ve çok sayıda itfaiyeciyle karadan müdahale sürüyor.

Datça Kaymakamı Mesut Çoban, AA muhabirine, yangına kısa sürede müdahale edildiğini söyledi.

Ekiplerin özellikle havadan yoğun şekilde çalıştığını vurgulayan Çoban, "Yangın yerleşim alanlarını tehdit etmiyor. Ancak bölgede yoğun bir duman oluştu." dedi.

Bölgede rüzgarın etkili olduğunu aktaran Çoban, ekiplerin alevleri kısa sürede kontrol altına almasını temenni ettiklerini dile getirdi.

- Muğla Valiliği: "Tüm imkanlar seferber edildi"

Muğla Valiliğinden yapılan açıklama ise henüz belirlenemeyen nedenle çıkan orman yangınının şiddetli rüzgarın da etkisiyle büyüdüğü belirtilerek, "Yangını en kısa sürede kontrol altına almak için tüm imkanlar seferber edilmiştir. Bölgeye çok sayıda hava ve kara ekibi yönlendirilmiştir. Yerleşim yerlerini yangından korumak için gerekli tedbirler ekiplerimizce alınmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Datça-Mesudiye kara yolu, yangın nedeniyle geçici bir süre ulaşıma kapatıldı.

Mesudiye Mahallesi'nin üst tarafındaki Döşeme mevkisinde bulunan bazı evler, tedbir amaçlı boşaltıldı.

Söndürme çalışmalarına katılmaya giden bir itfaiye aracı devrildi. Sağlık ekiplerince müdahale edilen yaralı itfaiye erlerinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

GÜNCELLEME 2 - Datça'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

- Muğla Valiliği: - "Yangını en kısa sürede kontrol altına almak için tüm imkanlar seferber edilmiştir. Bölgeye çok sayıda hava ve kara ekibi yönlendirilmiştir. Yerleşim yerlerini yangından korumak için gerekli tedbirler ekiplerimizce alınmaktadır" - Yang

Datça'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Datça'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Datça'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Datça'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Datça'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Datça'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Datça'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Datça'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Datça'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Datça'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

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yangın Muğla Datça

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