GÜNCELLEME 2 - Denizli'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Göveçlik Mahallesi yakınlarındaki karaçam ve kızılçam ağaçların bulunduğu ormanlık alanda yangın çıktı.

Bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 helikopter, 25 arazöz, 8 su tankeri, 160 orman işçisi sevk edildi.

Söndürme çalışmalarına Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de destek verdi. Yangın nedeniyle oluşan duman, kentin çeşitli noktalarından görüldü.

Yaklaşık 4 hektarlık alanın zarar gördüğü orman yangını, 3 saatte kontrol altına alındı.

Denizli Orman Bölge Müdürü Erhan Çetinkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, soğutma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Erhan Çetinkaya, "Ekiplerimiz hemen yangına ulaştı. Çok şükür korkulacak bir durum yok. Yangın kontrol altına alındı. Canla başla çalışan ve destek veren ekiplerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Jandarma ekipleri ise yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için araştırmasını sürdürüyor.