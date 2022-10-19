GÜNCELLEME 2 - Erzincan'da otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi öldü

Oğulcan Derya'nın cenazesi Vali Mehmet Makas, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, EBYÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ercan Ekinci, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Ali Öztürk, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, EBYÜ Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu ve arkadaşlarınca uğurlandı.

- Sürücü tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

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