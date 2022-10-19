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GÜNCELLEME 2 - Erzincan'da otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi öldü

19.10.2022 19:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sürücü tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da, yolun karşısındaki öğrenci yurduna geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi hayatını kaybetti.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 1. sınıf öğrencisi Oğulcan Derya (23), Erzincan-Sivas kara yolunun Ulalar Mahallesi mevkisinde, yolun karşısında bulunan, kaldığı Piri Sami KYK Erkek Öğrenci Yurdu'na geçmek istedi.

Bu sırada M.S'nin (20) kullandığı 06 BBK 789 plakalı otomobil, Derya'ya çarptı.

Ağır yaralanan öğrenci, ambulansla EBYÜ Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Derya, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

- Cenaze İstanbul'a gönderildi

Öğrencinin cenazesi, hastanedeki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarınca morgdan alındı.

Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'na götürülen Derya'nın cenazesi daha sonra uçakla İstanbul'a gönderildi.

Oğulcan Derya'nın cenazesi Vali Mehmet Makas, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, EBYÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ercan Ekinci, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Ali Öztürk, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, EBYÜ Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu ve arkadaşlarınca uğurlandı.

Bulgaristan göçmeni ailenin tek çocuğu olan Oğulcan Derya'nın cenazesi yarın İstanbul'da defnedilecek.

Sürücü M.S. polislerce gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen M.S. sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

GÜNCELLEME 2 - Erzincan'da otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi öldü

- Sürücü tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Erzincan'da otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi öldü

Erzincan'da otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi öldü

Erzincan'da otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi öldü

Erzincan'da otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi öldü

Erzincan'da otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi öldü

Erzincan'da otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi öldü

Erzincan'da otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi öldü

Erzincan'da otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi öldü

Erzincan'da otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi öldü

Erzincan'da otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi öldü

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Erzincan

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