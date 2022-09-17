GÜNCELLEME 2 - Eskişehir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Eskişehir'in Han ilçesine bağlı kırsal Akhisar Mahallesi ile Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesi Kıyır köyü arasındaki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğünce 11 arazöz, 3 dozer, 2 su tankeri ile ekipler sevk edildi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Tepebaşı Belediyesi, DSİ 3. Bölge Müdürlüğü ve Karayolları 46. Şube Şefliği de yangın söndürme araçları, iş makineleri ve personel desteğinde bulundu.

Ayrıca, Eskişehir ve Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlıklarına bağlı ekipler, askerler, AFAD ve AKUT Arama Kurtarma Derneği görevlileri de söndürme çalışmalarına katıldı.

Yerleşim yerlerini tehdit etmeyen alevler, 232 personelin 9 uçak, 15 helikopter, 60 arazöz ve 4 dozerle yoğun çabaları sonucu kontrol altına alınarak soğutma çalışmasına başlandı.