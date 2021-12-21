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GÜNCELLEME 2 - Eskişehir'de kaybolan çiftçinin cesedi bulundu

21.12.2021 23:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KAYIP KİŞİNİN CESEDİNİN BULUNMASI EKLENDİ

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde kaybolan 50 yaşındaki çiftçinin boş bir arazide cesedine ulaşıldı.

İlçede ikamet eden Yıldırım Töre'den pazar gününden beri haber alamayan yakınları durumu polis ve jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine hareket geçen ilçe jandarma komutanlığı ekipleri Doğanca Mahallesi'ndeki eski bir kum ocağında Töre'ye ait traktörü terk edilmiş vaziyette buldu.

Evli ve 2 çocuk babası Yıldırım Töre'nin bulunması için, Jandarma, AFAD Müdürlüğü, AKUT Arama Kurtarma Derneği, Dorlion Arama Kurtarma, Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri, 8 araç, 2 insansız hava aracı ve bir arama kurtarma köpeğiyle arama yaptı.

Yıldırım Töre'nin cesedi, traktörünün bulunduğu yere yaklaşık 7, ilçe merkezine ise 1,5 kilometre uzaklıkta boş bir arazide bulundu.

Töre'nin cesedi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÜNCELLEME 2 - Eskişehir'de kaybolan çiftçinin cesedi bulundu

KAYIP KİŞİNİN CESEDİNİN BULUNMASI EKLENDİ

Eskişehir'de kaybolan çiftçinin bulunması için yürütülen çalışma sürüyor

Eskişehir'de kaybolan çiftçinin bulunması için yürütülen çalışma sürüyor

Eskişehir'de kaybolan çiftçinin bulunması için yürütülen çalışma sürüyor

Eskişehir'de kaybolan çiftçinin bulunması için yürütülen çalışma sürüyor

Eskişehir'de kaybolan çiftçinin bulunması için yürütülen çalışma sürüyor

Eskişehir'de kaybolan çiftçinin bulunması için yürütülen çalışma sürüyor

Eskişehir'de kaybolan çiftçinin bulunması için çalışma başlatıldı

Eskişehir'de kaybolan çiftçinin bulunması için çalışma başlatıldı

Eskişehir'de kaybolan çiftçinin bulunması için yürütülen çalışma sürüyor

Eskişehir'de kaybolan çiftçinin bulunması için yürütülen çalışma sürüyor

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Can Eczanesi
Odunpazari
(20.12.2021 18:30 / 21.12.2021 08:30) Eczanesi
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Can Eczanesi
Odunpazari
(20.12.2021 18:30 / 21.12.2021 08:30) Eczanesi
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