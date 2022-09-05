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GÜNCELLEME 2 - Hatay'da kavgada hayatını kaybeden gencin cenazesi Suriye'ye gönderildi

05.09.2022 21:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olayla ilgili tutuklu sayısı 4'e yükseldi TUTUKLU SAYISI GÜNCELLENDİ

Hatay'ın Antakya ilçesinde kavgada bıçaklanarak öldürülen gencin cenazesi, Suriye'nin İdlib kentine gönderildi.

Narlıca Mahallesi'nde daha önce tartışma yaşadığı kişilerce 3 Eylül'de bıçaklanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 17 yaşındaki Suriye uyruklu Faris Muhammed Al-Ali'nin cenazesi, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden alınarak Antakya Mezarlık Kompleksi Camisi'ne götürüldü. Burada gencin yakınlarının da katılımıyla cenaze namazı kılındı.

Gencin cenazesi, daha sonra ailesinin yaşadığı Narlıca Mahallesi'ndeki evlerinin önüne getirildi. Burada kılınan cenaze namazına Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu Başkanı Salim el-Muslat da katıldı.

Gencin naaşı, cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçirilerek İdlib'e gönderildi.

Öte yandan, olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Gencin öldürülmesiyle ilgili gözaltındaki 2 şüpheli daha nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Böylece olayla ilgili tutuklu sayısı 4'e yükseldi.

- Olayın geçmişi

Narlıca Mahallesi'nde Suriye uyruklu Faris Muhammed Al-Ali (17) ile daha önce tartışma yaşadığı kişilerle arasında 3 Eylül'de kavga çıkmıştı. Kavgada bıçakla yaralanan genç, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Valilik, olayın faillerinin kısa sürede yakalandığını açıklamıştı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, yaşamını yitiren gencin Narlıca Mahallesi'nde yaşayan annesini ve kardeşlerini ziyaret etmiş, aileye başsağlığı dilemişti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da İHH Başkanı Bülent Yıldırım'ı cep telefonundan arayarak aileyle görüşmüş, gencin annesi ve kardeşlerine başsağlığı dileklerini iletmişti.

GÜNCELLEME 2 - Hatay'da kavgada hayatını kaybeden gencin cenazesi Suriye'ye gönderildi

- Olayla ilgili tutuklu sayısı 4'e yükseldi TUTUKLU SAYISI GÜNCELLENDİ

Hatay'da kavgada hayatını kaybeden gencin cenazesi Suriye'ye gönderildi

Hatay'da kavgada hayatını kaybeden gencin cenazesi Suriye'ye gönderildi

Hatay'da kavgada hayatını kaybeden gencin cenazesi Suriye'ye gönderildi

Hatay'da kavgada hayatını kaybeden gencin cenazesi Suriye'ye gönderildi

Hatay'da kavgada hayatını kaybeden gencin cenazesi Suriye'ye gönderildi

Hatay'da kavgada hayatını kaybeden gencin cenazesi Suriye'ye gönderildi

Hatay'da kavgada hayatını kaybeden gencin cenazesi Suriye'ye gönderildi

Hatay'da kavgada hayatını kaybeden gencin cenazesi Suriye'ye gönderildi

Hatay'da kavgada hayatını kaybeden gencin cenazesi Suriye'ye gönderildi

Hatay'da kavgada hayatını kaybeden gencin cenazesi Suriye'ye gönderildi

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vefat Hatay suriyeli

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