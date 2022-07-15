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GÜNCELLEME 2 - Karabük'teki Mencilis mağarasında mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

15.07.2022 21:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük Valiliğince mağaranın geçici süreliğine ziyarete kapatıldığı bildirildi MAĞARANIN ZİYARETE KAPATILMASI EKLENDİ

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Türkiye'nin 4. büyük mağarası Mencilis'te mahsur kalan 4 kişi 12 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı.

Yaklaşık 10 bin metre uzunluğunda, 3 katlı oluşuma sahip mağaraya dün akşam saatlerinde giren iki rehber ile baba ve kızdan oluşan grupla bir süre sonra irtibat kesildi.

Durumdan şüphelenen mağara rehberlerinden ikisi daha mağaraya girdi. Mağaraya giren rehberler, grubun kullandığı halatın yaklaşık 3 bin 500 metrede koptuğunu, rehberlerden birisinin 15 metreden düşerek yaralandığını ve diğer kişilerin mahsur kaldığını tespit etti.

Rehberler jandarma, UMKE ve AFAD'dan yardım istedi.

Olay yerine gelen 16 kişilik ekip, mağaraya girerek kurtarma çalışması başlattı. Mağaraya giren ekipler, 8 saat sonra ulaştıkları bir rehber ile Hollanda'da yaşadığı öğrenilen Türk baba ve kızını kurtardı.

Yaralı olduğu için sedyeye alınan rehber Bahadır Öztürk (27) ise 12 saat sonra güçlükle mağara dışına çıkarılabildi.

Vücudunda kırıklar olduğu öğrenilen Öztürk, sağlık ekiplerince Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Öztürk'ü mağara dışında bekleyen ailesi ise gözyaşlarına hakim olamadı.

Baba Saim Öztürk, gazetecilere, oğlunu mağaradan çok zor şartlar altında çıkaran ekiplere teşekkür etti.

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Gazanfer Erbay da ihbarın dün gece geldiğini, mağaraya girerek mahsur kalanları 12 saat sonra çıkarabildiklerini anlattı.

Yaralının da hayati tehlikesinin olmadığını bildiren Erbay, olayın Hollandalı turistlerin gezdirildiği sırada yaşandığını aktardı.

Öte yandan, Karabük Valiliğince yaşanan olayın ardından mağaranın geçici süreliğine ziyarete kapatıldığı bildirildi.

GÜNCELLEME 2 - Karabük'teki Mencilis mağarasında mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

- Karabük Valiliğince mağaranın geçici süreliğine ziyarete kapatıldığı bildirildi MAĞARANIN ZİYARETE KAPATILMASI EKLENDİ

Karabük'teki Mencilis mağarasında mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

Karabük'teki Mencilis mağarasında mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

Karabük'teki Mencilis mağarasında mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

Karabük'teki Mencilis mağarasında mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

Karabük'teki Mencilis mağarasında mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

Karabük'teki Mencilis mağarasında mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

Karabük'teki Mencilis mağarasında mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

Karabük'teki Mencilis mağarasında mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

Karabük'teki Mencilis mağarasında mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

Karabük'teki Mencilis mağarasında mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

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