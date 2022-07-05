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GÜNCELLEME 2 - Kırklareli'nde yolcu otobüsünün devrildiği kazada, biri çocuk 6 kişi öldü, 25 kişi yaralandı

05.07.2022 12:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YARALILARLA RÖPORTAJ EKLENDİ

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu biri çocuk 6 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.

Nilüfer Turizm firmasına ait İbrahim Güner idaresindeki 16 ABE 743 plakalı yolcu otobüsü, Lüleburgaz ilçesi çıkışında şarampole devrildi.

Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, güvenlik ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada biri çocuk 6 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 25 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.​​​​​​​

Kırklareli Valisi Birol Ekici de kaza yerine gelerek bilgi aldı.

Vali Ekici, AA muhabirine, Edirne'den Bodrum'a giden yolcu otobüsünün Lüleburgaz ilçesinde şarampole devrildiğini, biri çocuk, 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 25 kişinin yaralandığını söyledi.

Kazada yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dileyen Vali Ekici, Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne giderek yaralıları ziyaret etti.

- Yaralılar kaza anını anlattı

Yaralılardan Nedret Erol, iş görüşmesi için Edirne'den yola çıktığını anlattı.

Edirne çıkışında otobüsün bir kez sallandığını belirten Erol, "Babaeski çıkışında aynı hareketi yaptı. Emniyet kemerini taktım. Lüleburgaz girişinde de uçtuk. Muhtemelen şoför uyudu. Arabanın içinde bir düzensizlik vardı. Ya yeni seferden gelmişti, düzensizlik vardı." dedi.

Yaralılardan işitme engelli Esra Okuyucu, işaret diliyle annesi aracılığıyla, "Çocukları arkada koltuğa yatırmıştım. Kendim ön taraftaydım. O anda araba takla atmaya başladı. Araba devrilince camların arasında kaldım. Çocukları diğer yolcular camlardan çıkardı." ifadelerini kullandı.

Yaralılardan Görkem Göçmen ise kazanın oluş şeklini tam hatırlamadığını anlatarak, "Uyuyordum. Son anda otobüsün refüje girdiğini gördüm. Ondan sonra da otobüs yan yattı. Sonra çoluk çocuk çıktık otobüsten." diye konuştu.

AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz da yaralıları ziyaret etti.

Öte yandan kaza yapan otobüs vinç yardımıyla yoldan kaldırıldı.

GÜNCELLEME 2 - Kırklareli'nde yolcu otobüsünün devrildiği kazada, biri çocuk 6 kişi öldü, 25 kişi yaralandı

YARALILARLA RÖPORTAJ EKLENDİ

Kırklareli'nde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu biri çocuk 6 kişi öldü, 25 kişi yaralandı

Kırklareli'nde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu biri çocuk 6 kişi öldü, 25 kişi yaralandı

Kırklareli'nde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu biri çocuk 6 kişi öldü, 25 kişi yaralandı

Kırklareli'nde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu biri çocuk 6 kişi öldü, 25 kişi yaralandı

Kırklareli'nde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu biri çocuk 6 kişi öldü, 25 kişi yaralandı

Kırklareli'nde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu biri çocuk 6 kişi öldü, 25 kişi yaralandı

Kırklareli'nde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu biri çocuk 6 kişi öldü, 25 kişi yaralandı

Kırklareli'nde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu biri çocuk 6 kişi öldü, 25 kişi yaralandı

Kırklareli'nde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu biri çocuk 6 kişi öldü, 25 kişi yaralandı

Kırklareli'nde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu biri çocuk 6 kişi öldü, 25 kişi yaralandı

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Kırklareli kaza yaralı

Kırklareli Namaz Vakitleri 5 Temmuz Salı

İmsak
03:34
Sabah
05:35
Öğle
13:21
İkindi
17:22
Akşam
20:56
Yatsı
22:48
Kırklareli ECZANELER
Kırklareli ATM’LER

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