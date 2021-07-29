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GÜNCELLEME 2- Mersin'in Silifke ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

29.07.2021 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yangın nedeniyle çift yönlü ulaşıma kapatılan Mersin-Antalya kara yolu yeniden trafiğe açıldı - Boğsak mevkisindeki bazı kamp alanları ile 2 mahalledeki evler tedbiren boşaltıldı - İlçede farklı bir noktada ikinci yangın çıktı KAYMAKAMIN AÇIKLAMASI VE DETAYLAR EKLENDİ

MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Boğsak mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Yangın nedeniyle çift yönlü ulaşıma kapatılan Mersin-Antalya kara yolu, ekiplerin müdahale ettiği alevlerin bu mevkide etkisini azaltmasıyla yeniden trafiğe açıldı.

Boğsak'taki kamp alanları ve 2 mahalledeki bazı evler tedbir amaçlı boşaltıldı.

- İlçede farklı bir noktada ikinci yangın çıktı

Silifke Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, AA muhabirine, Boğsak'ın yanı sıra ilçenin Işıklı Mahallesi'nde de yangın çıktığını söyledi.

Nazlı, "Boğsak ve Işıklı olmak üzere ilçemizdeki 2 noktada yangına müdahale ediyoruz. Boğsak mevkisindeki İmamuşağı ile Işıklı mahallelerindeki bazı evlerimizi tedbir amaçlı boşalttık. Yangını en kısa sürede kontrol altına almak için mücadelemizi sürdürüyoruz." dedi.

İlçe Emniyet Müdürlüğünün toplumsal olaylara müdahale araçlarının (TOMA) da destek verdiği yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

GÜNCELLEME 2- Mersin'in Silifke ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

- Yangın nedeniyle çift yönlü ulaşıma kapatılan Mersin-Antalya kara yolu yeniden trafiğe açıldı - Boğsak mevkisindeki bazı kamp alanları ile 2 mahalledeki evler tedbiren boşaltıldı - İlçede farklı bir noktada ikinci yangın çıktı KAYMAKAMIN AÇIKLAMASI VE

Mersin'in Silifke ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Mersin'in Silifke ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Mersin'in Silifke ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Mersin'in Silifke ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Mersin'in Silifke ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Mersin'in Silifke ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Mersin'in Silifke ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Mersin'in Silifke ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Mersin'in Silifke ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Mersin'in Silifke ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
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