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  4. GÜNCELLEME 2 - Silivri'de elektrikli ev aletleri fabrikasındaki yangın söndürüldü

GÜNCELLEME 2 - Silivri'de elektrikli ev aletleri fabrikasındaki yangın söndürüldü

05.09.2022 22:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YANGININ SÖNDÜRÜLMESİ VE DETAYLAR EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - Silivri'de elektrikli ev aletleri üretilen fabrikada çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Alipaşa Mahallesi Derinyol Sokak'ta bulunan, tek katlı, 4 ayrı bölümden oluşan elektrikli ev aletleri üretim fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Çevredeki tarlalarda çalışan iş makineleri fabrikayı çevreleyen duvarları yıktı.

Yaklaşık 10 dönüm alanda yer alan fabrikadaki yangın rüzgarın da etkisiyle batı bölümünde yoğunlaştı.

BEDAŞ ekipleri önlem amacıyla Alipaşa Mahallesi'nin elektriğini kesti.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Ekiplerin soğutma ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

GÜNCELLEME 2 - Silivri'de elektrikli ev aletleri fabrikasındaki yangın söndürüldü

YANGININ SÖNDÜRÜLMESİ VE DETAYLAR EKLENDİ

Silivri'de elektrikli ev aletleri fabrikasındaki yangın

Silivri'de elektrikli ev aletleri fabrikasındaki yangın

Silivri'de elektrikli ev aletleri fabrikasındaki yangın

Silivri'de elektrikli ev aletleri fabrikasındaki yangın

Silivri'de elektrikli ev aletleri fabrikasındaki yangın

Silivri'de elektrikli ev aletleri fabrikasındaki yangın

Silivri'de elektrikli ev aletleri fabrikasındaki yangın

Silivri'de elektrikli ev aletleri fabrikasındaki yangın

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