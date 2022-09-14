GÜNCELLEME 3 - Gaziantep'te iplik ve pamuk fabrikasında çıkan yangında 1 itfaiyeci öldü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te iplik ve pamuk fabrikasında çıkan yangında yaralanan itfaiyecilerden biri yaşamını yitirdi.

5. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir iplik ve pamuk fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangına müdahale eden itfaiye ekibinin pamuk balyasının altında kalması sonucu 4 itfaiye personeli yaralandı. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan itfaiyecilerden Remzi Mutafoğlu (37) kurtarılamadı.

6 kişinin dumandan etkilendiği yangın, ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.

Müdahale çavuşu olan ve 10 yıldır itfaiyecilik yapan Karşıyaka İtfaiyesi'nde görevli Mutafoğlu'nun evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.