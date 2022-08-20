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GÜNCELLEME 3 - Gaziantep'te kaza yapan araca müdahale edenlere yolcu otobüsü çarptı, 15 kişi öldü

20.08.2022 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

VALİLİKTEN YAPILAN DÜZELTMEYE GÖRE ÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ, ÖLEN İTFAİYE VE SAĞLIK GÖREVLİLERİNİN İSİMLERİ VE DETAY EKLENDİ

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında 15 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Nizip bölümünde kaza yapan bir araca müdahale için güvenlik şeridinde bulunan ekibe ve araçlara, kaza yerinden yaklaşık 200 metre geride devrilen ve kayan Özel Diyarbakır Seyahat'e ait 33 SR 157 plakalı yolcu otobüsü çarptı. Kaza bölgesine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Kazada aralarında itfaiye erleri Mehmet Bozkurt (59), Mehmet Polat (57), Ahmet Polat (29), sağlık personeli Tuba Uzdilli, Abdullah Kütük, Halil Özden ile İhlas Haber Ajansı (İHA) çalışanı Muhammed Abdulkadir Esen (25) ile Umut Yakup Tanrıöver'in de (26) bulunduğu 15 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.

- Vali Gül, kaza yerinde inceleme yaptı

Gaziantep Valisi Davut Gül, kaza yerine gelerek incelemede bulundu. Gül, gazetecilere, saat 10.45 sıralarında bir binek aracın kaza yaptığını, ekiplerin müdahale ettiği kazadan 200 metre geride otobüsün devrildiğini, bu aracın kayarak kurtarma ekiplerine çarptığını söyledi.

Vali Gül, "İlk belirlemelere göre 15 vefat eden vatandaşımız var, aralarında 3 itfaiye personeli, 2 sağlık personeli, 2 gazeteci var. Şu an itibarıyla yaralılar hastanelere sevk edildi. Milletimizin başı sağ olsun. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diliyorum. Allah bir daha böyle kazalar göstermesin." dedi.

Gül daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıları ziyaret etti.

- Kazada yakınlarına ulaşamayanlar SAKOM'dan bilgi alabilecek

Gaziantep'teki trafik kazasında yakınlarına ulaşamayan ve bilgi almak isteyen vatandaşların Sağlık Afet ve Koordinasyon Merkezi Birimini (SAKOM) arayarak bilgi alabilecekleri bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, "Tarsus Adana Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Nizip bölümünde meydana gelen kazada yakınlarına ulaşamayan ve bilgi almak isteyen vatandaşlarımız SAKOM'u arayarak bilgi alabilirler. SAKOM iletişim numarası: 0506 801 81 81." denildi.

Trafik akışının tek şeritten kontrollü sağlandığı oto yolunda, kazaya karışan yolcu otobüsü vinçle kaldırıldı. TAG Otoyolu Gaziantep-Nizip istikameti ise yapılan çalışmaların ardından saat 15.30 itibarıyla 3 şeritli olarak trafiğe açıldı.

GÜNCELLEME 3 - Gaziantep'te kaza yapan araca müdahale edenlere yolcu otobüsü çarptı, 15 kişi öldü

VALİLİKTEN YAPILAN DÜZELTMEYE GÖRE ÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ, ÖLEN İTFAİYE VE SAĞLIK GÖREVLİLERİNİN İSİMLERİ VE DETAY EKLENDİ

Gaziantep'te kaza yapan araca müdahale eden ekiplere yolcu otobüsü çarptı, 15 kişi öldü

Gaziantep'te kaza yapan araca müdahale eden ekiplere yolcu otobüsü çarptı, 15 kişi öldü

Gaziantep'te kaza yapan araca müdahale eden ekiplere yolcu otobüsü çarptı, 15 kişi öldü

Gaziantep'te kaza yapan araca müdahale eden ekiplere yolcu otobüsü çarptı, 15 kişi öldü

Gaziantep'te kaza yapan araca müdahale eden ekiplere yolcu otobüsü çarptı, 15 kişi öldü

Gaziantep'te kaza yapan araca müdahale eden ekiplere yolcu otobüsü çarptı, 15 kişi öldü

Gaziantep'te kaza yapan araca müdahale eden ekiplere yolcu otobüsü çarptı, 15 kişi öldü

Gaziantep'te kaza yapan araca müdahale eden ekiplere yolcu otobüsü çarptı, 15 kişi öldü

Gaziantep'te kaza yapan araca müdahale eden ekiplere yolcu otobüsü çarptı, 15 kişi öldü

Gaziantep'te kaza yapan araca müdahale eden ekiplere yolcu otobüsü çarptı, 15 kişi öldü

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep Nizip kaza otobüs

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