YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Osmaniye
  4. GÜNCELLEME 4 - Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

GÜNCELLEME 4 - Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

15.07.2021 19:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vali Erdinç Yılmaz: - "Tek tesellimiz can kaybı olmaması. Evlere gelecekti, orası da kontrol altına alındı hamdolsun" - İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş: - "Yangınla ilgili 4 zanlı gözaltına alındı. İlk tespitlere göre zanlıların terör bağlantısının olmadığı anlaşıldı" - YANGININ KONTROL ALTINA ALINDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahale sonucu kontrol altına alındı.

Merkez ilçede, Osmaniye Devlet Hastanesi civarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen söndürme helikopteri ve çok sayıda ekip müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

Yangının yerleşim yerlerini tehdit etmesi nedeniyle çevredeki bazı binalar tedbir amacıyla boşaltıldı.

Dumandan etkilenen bazı itfaiye görevlilerine 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

- "Evlere gelecekti orası da kontrol altına alındı"

Vali Erdinç Yılmaz, yangın bölgesinde yaptığı incelemenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, serası olan bir vatandaşın spiral makinesiyle çalışırken kıvılcım yayması sonucu yangının çıktığını ifade etti.

Yangınla ilgili gözaltılar olduğunu belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Tabii ki çok üzgünüz yangın nedeniyle, yanan ormanımız nedeniyle. Tek tesellimiz can kaybı olmaması. Evlere gelecekti, orası da kontrol altına alındı hamdolsun."

- Yangınla ilgili 4 zanlı yakalandı

Osmaniye Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, AA muhabirine, kentteki orman yangınıyla ilgili çalışma başlattıklarını söyledi.

Okumuş, ekiplerin çalışması sonucunda gözaltılar olduğunu belirterek, "Yangınla ilgili 4 zanlı gözaltına alındı. İlk tespitlere göre zanlıların terör bağlantısının olmadığı anlaşıldı." dedi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

GÜNCELLEME 4 - Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

- Vali Erdinç Yılmaz: - "Tek tesellimiz can kaybı olmaması. Evlere gelecekti, orası da kontrol altına alındı hamdolsun" - İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş: - "Yangınla ilgili 4 zanlı gözaltına alındı. İlk tespitlere göre zanlıların terör bağlantısını

Osmaniye'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Osmaniye'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Osmaniye'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Osmaniye'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Osmaniye'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Osmaniye'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Osmaniye'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Osmaniye'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Osmaniye'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Osmaniye'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
yangın Osmaniye

Osmaniye Namaz Vakitleri 15 Temmuz Perşembe

İmsak
03:39
Sabah
05:20
Öğle
12:46
İkindi
16:36
Akşam
20:02
Yatsı
21:36

Osmaniye Nöbetçi Eczaneler15 Temmuz Perşembe

Esenler Eczanesi
Merkez
Esenler Eczanesi
Merkez
Esenler Eczanesi
Merkez
Esenler Eczanesi
Kadirli
Esenler Eczanesi
Kadirli
Esenler Eczanesi
Duzici
Esenler Eczanesi
Toprakkale
Tümünü Göster
Osmaniye ECZANELER
Osmaniye ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Mardin'de babasına ait 39 bin doları alıp il dışına kaçmak istediği iddia edilen genç kız yakalandı

Mardin'de babasına ait 39 bin doları alıp il dışına kaçmak istediği iddia edilen genç kız yakalandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kars'ta görüntülemeye çalıştığı bozayı tarafından kovalanan kişi düşerek yaralandı

Kars'ta görüntülemeye çalıştığı bozayı tarafından kovalanan kişi düşerek yaralandı

Tunceli'de uzman çavuş trafik kazasında hayatını kaybetti

Tunceli'de uzman çavuş trafik kazasında hayatını kaybetti

Konya'da Büyükşen çiftinin 3 yıl önce öldürülmesine ilişkin 24 şüpheli gözaltına alındı

Konya'da Büyükşen çiftinin 3 yıl önce öldürülmesine ilişkin 24 şüpheli gözaltına alındı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.