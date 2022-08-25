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  4. GÜNCELLEME 4 - Sanatçı İbrahim Tatlıses Bodrum'da trafik kazası geçirdi

GÜNCELLEME 4 - Sanatçı İbrahim Tatlıses Bodrum'da trafik kazası geçirdi

25.08.2022 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tatlıses'in içinde bulunduğu minibüs ile kamyonetin çarpıştığı kazada araçta sıkışan Tatlıses, minibüsün vinçle yola çıkarılması sonrası hastaneye kaldırıldı - Kazada kamyonet sürücüsü ile minibüsteki 3 kişi daha yaralandı - İbrahim Tatlıses: - "Arayan soran herkesten Allah razı olsun" DETAYLAR EKLENDİ

Bodrum'da içinde sanatçı İbrahim Tatlıses'in de bulunduğu minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Bodrum merkezden Yalıkavak Mahallesi istikametine seyreden, içinde Tatlıses'in de bulunduğu 35 GH 063 plakalı minibüs ile Yalıkavak'tan Bodrum merkeze ilerlediği öğrenilen 48 BZ 087 plakalı kamyonet, hafif yağış nedeniyle kayganlaşan yolda çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle minibüs yoldan geri kayarak şarampolde kayalıklara sıkıştı. Kamyonetin de ön bölümü uçuruma doğru kaydı.

İki aracın motor bölümlerinin alev aldığı kaza sonrası, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçların ön kısımlarındaki yangına ilk müdahaleyi yoldan geçenlerin yaptığı öğrenildi.

Ekipler Tatlıses'in sıkıştığı minibüsü halatlara bağlayarak vinç yardımıyla yola çıkardı. Daha sonra Tatlıses sağlık ekiplerince hastaneye götürülmek üzere ambulansa taşındı. Tatlıses ile minibüste bulunan diğer yaralı da araçtan çıkarılarak hastaneye götürüldü.

Minibüste bulunan ve kazada yaralanan iki kişi ile kamyonet sürücüsünün daha önce araçlardan çıkarılarak hastaneye sevk edildikleri öğrenildi.

Acıbadem Bodrum Hastanesi'ne götürülen Tatlıses, tekerlekli sandalyeyle acil servise alındı. Tatlıses'in kaza yerinde ambulansa alınması ve hastaneye girişi sırasında basın mensuplarının görüntü alması beyaz çarşaflarla engellendi.

Tatlıses'in sağlık durumuna ilişkin hastaneden açıklama yapılması bekleniyor.

Bu arada kaza yerine gelen İbrahim Tatlıses'in çocukları Ahmet Tatlı ile Dilan Çıtak da endişeyle kurtarma çalışmalarını takip etti.

- Sosyal medya hesabından görüntü paylaşıldı

Tedavi altına alınan Tatlıses'in Instagram'daki hesabından hastanede çekilen görüntüsü paylaşıldı. Görüntüde Tatlıses, "Arayan soran herkesten Allah razı olsun." ifadesini kullandı.

Prodüktör Polat Yağcı da Instagram hesabından Tatlıses'in hastanedeki görüntüsünü paylaştı.

GÜNCELLEME 4 - Sanatçı İbrahim Tatlıses Bodrum'da trafik kazası geçirdi

- Tatlıses'in içinde bulunduğu minibüs ile kamyonetin çarpıştığı kazada araçta sıkışan Tatlıses, minibüsün vinçle yola çıkarılması sonrası hastaneye kaldırıldı - Kazada kamyonet sürücüsü ile minibüsteki 3 kişi daha yaralandı - İbrahim Tatlıses: - "Arayan

Sanatçı İbrahim Tatlıses Bodrum'da trafik kazası geçirdi

Sanatçı İbrahim Tatlıses Bodrum'da trafik kazası geçirdi

Sanatçı İbrahim Tatlıses Bodrum'da trafik kazası geçirdi

Sanatçı İbrahim Tatlıses Bodrum'da trafik kazası geçirdi

Sanatçı İbrahim Tatlıses Bodrum'da trafik kazası geçirdi

Sanatçı İbrahim Tatlıses Bodrum'da trafik kazası geçirdi

Sanatçı İbrahim Tatlıses Bodrum'da trafik kazası geçirdi

Sanatçı İbrahim Tatlıses Bodrum'da trafik kazası geçirdi

Sanatçı İbrahim Tatlıses Bodrum'da trafik kazası geçirdi

Sanatçı İbrahim Tatlıses Bodrum'da trafik kazası geçirdi

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trafik kazası Muğla Bodrum İbrahim Tatlıses

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