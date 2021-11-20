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  4. GÜNCELLEME - Adalet Bakanı Gül, Erzurum’da depremden etkilenen mahalleleri ziyaret etti:

GÜNCELLEME - Adalet Bakanı Gül, Erzurum’da depremden etkilenen mahalleleri ziyaret etti:

20.11.2021 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Sabaha kadar tüm ekiplerimiz canla başla çalıştılar. Çadırlar kuruldu, hasarlar tespit edildi. Her zaman olduğu gibi bu olay sonrasında da tüm hasarlar tespit edildi" - "Zararların hepsi en kısa zamanda giderilecektir, çok şükür bir can kaybı yok" BAKAN GÜL'ÜN DUATEPE MAHALLESİ ZİYARETİ EKLENDİ

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Erzurum'da merkez üssü Köprüköy ilçesi olan 5,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen Topçu ile Duatepe mahallelerinde incelemelerde bulundu.

Bazı programları dolayısıyla kente gelen Gül, Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İlker Şimşek ve AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ ile helikopterle Topçu Mahallesi'ne gitti.

Hasar gören bölgeleri inceleyen Gül ve beraberindekiler, vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunarak sorun ve ihtiyaçları hakkında bilgi aldı.

Bakan Gül, incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, depremde bir can kaybının yaşanmadığını söyledi.

Depremin ilk dakikasından itibaren devletin tüm birimlerinin tüm imkanlarıyla seferber olduğunu ifade eden Gül, şöyle konuştu:

"Az önce bir araya geldiğimiz vatandaşlarımıza Sayın Cumhurbaşkanımızın selamlarını ilettim. Vatandaşların ihtiyaçlarını yerinde görmek üzere burayı ziyaret ettik. Sabaha kadar tüm ekiplerimiz canla başla çalıştılar. Çadırlar kuruldu, hasarlar tespit edildi. Her zaman olduğu gibi bu olay sonrasında da tüm hasarlar tespit edildi. Zararların hepsi en kısa zamanda giderilecektir, çok şükür bir can kaybı yok. Bir vatandaşımız gözlem altında ve durumu iyi."

Gül, hayvancılık bölgesindeki ahırların zarar görmesi nedeniyle hayvanlar için çadır kurulacağını belirterek endişe edilecek bir durumun olmadığını ve ekiplerin hasar tespitinin bugün netleşeceğini sözlerine ekledi.

Daha sonra beraberindekilerle Duatepe Mahallesi'ne geçen Bakan Gül, burada da bir araya geldiği vatandaşların sorunlarını dinledi.

Ekiplerin bölgede yürüttüğü çalışmalarla ilgili bilgi alan Bakan Gül, hasar gören yapıları inceledi.

GÜNCELLEME - Adalet Bakanı Gül, Erzurum’da depremden etkilenen mahalleleri ziyaret etti:

- "Sabaha kadar tüm ekiplerimiz canla başla çalıştılar. Çadırlar kuruldu, hasarlar tespit edildi. Her zaman olduğu gibi bu olay sonrasında da tüm hasarlar tespit edildi" - "Zararların hepsi en kısa zamanda giderilecektir, çok şükür bir can kaybı yok" BAK

Adalet Bakanı Gül, Erzurum’da depremden etkilenen Topçu Mahallesi'ni ziyaret etti:

Adalet Bakanı Gül, Erzurum’da depremden etkilenen Topçu Mahallesi'ni ziyaret etti:

Adalet Bakanı Gül, Erzurum’da depremden etkilenen Topçu Mahallesi'ni ziyaret etti:

Adalet Bakanı Gül, Erzurum’da depremden etkilenen Topçu Mahallesi'ni ziyaret etti:

Adalet Bakanı Gül, Erzurum’da depremden etkilenen Topçu Mahallesi'ni ziyaret etti:

Adalet Bakanı Gül, Erzurum’da depremden etkilenen Topçu Mahallesi'ni ziyaret etti:

Adalet Bakanı Gül, Erzurum’da depremden etkilenen Topçu Mahallesi'ni ziyaret etti:

Adalet Bakanı Gül, Erzurum’da depremden etkilenen Topçu Mahallesi'ni ziyaret etti:

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