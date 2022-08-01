YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. GÜNCELLEME - Adana'da balkonda uyuduğu sırada bıçaklanan kadın öldü

GÜNCELLEME - Adana'da balkonda uyuduğu sırada bıçaklanan kadın öldü

01.08.2022 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öldürülen Melek Yıldırım'ın babası Cumali Şahin: - "(Zanlı) Daha önce de şiddet uygulamıştı. Akşam da uygulamıştı. 'Geleyim mi kızım?' dedim, 'Yok.' dedi. Gece de katledildi" CENAZENİN DEFNİ, DETAY VE RÖPORTAJ EKLENDİ

Adana'da balkonda uyuyan 28 yaşındaki kadını bıçakla öldüren şüpheli gözaltına alındı.

Merkez Sarıçam ilçesi Orhangazi Mahallesi'ndeki müstakil evin ikinci katındaki balkonunda çocukları İ.A.Y. (1) ve Y.K. (10) ile uyuyan Melek Yıldırım (28), sabaha karşı alt katın demir korkuluklarından yukarı çıkan ve sevgilisi olduğu ileri sürülen R.Ü. (31) tarafından bıçaklandı.

Şüpheli, olayın ardından kaçtı, çocukların çığlıkları üzerine adrese yönlendirilen polis ve 112 Acil Sağlık ekibi Yıldırım'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Evli ve boşanma aşamasında olduğu öğrenilen zanlı R.Ü, daha sonra polisi arayarak bir akrabasının evine polislerin yönlendirilmesini istedi.

Ekiplerce gözaltına alınan R.Ü'nün kendisi gibi boşanma aşamasında olduğu öğrenilen Yıldırım'ı, iki çocuğunun babası H.Y. ile görüştüğü için kıskançlık nedeniyle öldürdüğünü iddia ettiği öğrenildi.

- "Bir daha Melekler ölmesin"

Yıldırım'ın babası Cumali Şahin, Adana Adli Tıp Kurumunda gazetecilere, zanlının 2 evlilikten 3 çocuğu bulunan kızına daha önce de şiddet uyguladığını ileri sürerek şunları kaydetti:

"Bir daha Melekler ölmesin. Ne diyebilirim ki? Çok acı bir şey. Daha önce de şiddet uygulamıştı. Akşam da uygulamıştı. 'Geleyim mi kızım?' dedim, 'Yok.' dedi. Gece de katledildi. Polis gelmişti, beyefendiyi dışarı almıştı. Ne diyebilirim ki? Kurban Bayramı'nda da bunların arasında tatsız bir olay yaşanmıştı. Kızım bize geldiğinde gözleri mordu. 'Yapmayın, ikinizde aklı başında insanlarsınız' dedim. Çocuk öylesine eften püften olaylardan çok kıskançlık yapıyordu."

- Genç kadının cenazesi toprağa verildi

Adana Adli Tıp Kurumunda otopsi işlemleri tamamlanan Yıldırım'ın cenazesi, Kozan ilçesi Bağözü Mezarlığına götürüldü.

Melek Yıldırım'ın cenazesi, burada kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Yıldırım'ın ailesi törende gözyaşı döktü.

GÜNCELLEME - Adana'da balkonda uyuduğu sırada bıçaklanan kadın öldü

- Öldürülen Melek Yıldırım'ın babası Cumali Şahin: - "(Zanlı) Daha önce de şiddet uygulamıştı. Akşam da uygulamıştı. 'Geleyim mi kızım?' dedim, 'Yok.' dedi. Gece de katledildi" CENAZENİN DEFNİ, DETAY VE RÖPORTAJ EKLENDİ

Adana'da balkonda uyuduğu sırada bıçaklanan kadın öldü

Adana'da balkonda uyuduğu sırada bıçaklanan kadın öldü

Adana'da balkonda uyuduğu sırada bıçaklanan kadın öldü

Adana'da balkonda uyuduğu sırada bıçaklanan kadın öldü

Adana'da balkonda uyuduğu sırada bıçaklanan kadın öldü

Adana'da balkonda uyuduğu sırada bıçaklanan kadın öldü

Adana'da balkonda uyuduğu sırada bıçaklanan kadın öldü

Adana'da balkonda uyuduğu sırada bıçaklanan kadın öldü

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
cinayet Adana Kozan kadın öldü

Adana Namaz Vakitleri 1 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:02
Sabah
05:37
Öğle
12:50
İkindi
16:38
Akşam
19:54
Yatsı
21:22

Adana Nöbetçi Eczaneler 1 Ağustos Pazartesi

Su Eczanesi
Seyhan
Filazi Eczanesi
Seyhan
Çabukoğlu Eczanesi
Seyhan
Havva Eczanesi
Seyhan
Ceren Eczanesi
Seyhan
Berfin Gören Eczanesi
Seyhan
Serap Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yakın tarihe işaret etti! Kehanetleri tüyler ürpertti

Yakın tarihe işaret etti! Kehanetleri tüyler ürpertti

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Katil işte böyle kaçtı! Ağlama sesini komşular duyunca...

Katil işte böyle kaçtı! Ağlama sesini komşular duyunca...

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.