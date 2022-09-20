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GÜNCELLEME - Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

20.09.2022 19:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YANGININ KONTROL ALTINA ALINDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Söğütlü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 3 uçak, çok sayıda arazöz ve personel sevk edildi.

Havanın kararmasıyla yangına müdahale çalışmalarına gece görüş özelliği bulunan helikopterlerle devam edildi.

Yangın, ekiplerin de müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

GÜNCELLEME - Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

- YANGININ KONTROL ALTINA ALINDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

Adana'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Adana'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Adana'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Adana'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Adana'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Adana'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Adana'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Adana'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

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Anahtar Kelimeler:
yangın Adana Çukurova orman

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