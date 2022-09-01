GÜNCELLEME - Adana'da darbedilip kafasına taşla vurulan kadın öldü

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, tek katlı evin bahçesinde hareketsiz yatan Şermin Sarı'nın (24), kafasına taşla vurularak öldürüldüğünü tespit etti.

Adana 'da bir kadının evinin bahçesinde darbedilip kafasına taşla vurularak öldürülmesiyle ilgili eski kocası gözaltına alındı.

KADININ BOŞANDIĞI EŞİNİN GÖZALTINA ALINMASI EKLENDİ

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