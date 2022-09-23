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GÜNCELLEME - Adana'da DEAŞ soruşturmasında 5 zanlı gözaltına alındı

23.09.2022 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

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Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, geçmiş dönemde DEAŞ adına faaliyette bulundukları ileri sürülen 7 zanlının kentte olduğunu tespit etti.

Yabancı uyruklu şüphelilerin bulunduğu adreslere TEM şubesi operasyon timi ve özel harekat polisleriyle baskın yapıldı.

Bazı polisler uzun namlulu silahlarla sokak giriş ve çıkışlarında önlem alırken, TEM şubesi ekipleri adreslerde arama yaptı.

Gözaltına alınan 5 zanlı, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Adreslerinde bulunamayan 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

GÜNCELLEME - Adana'da DEAŞ soruşturmasında 5 zanlı gözaltına alındı

GÖZALTI SAYISI EKLENDİ

Adana'da DEAŞ soruşturmasında 7 şüpheliye yönelik operasyon yapıldı

Adana'da DEAŞ soruşturmasında 7 şüpheliye yönelik operasyon yapıldı

Adana'da DEAŞ soruşturmasında 7 şüpheliye yönelik operasyon yapıldı

Adana'da DEAŞ soruşturmasında 7 şüpheliye yönelik operasyon yapıldı

Adana'da DEAŞ soruşturmasında 7 şüpheliye yönelik operasyon yapıldı

Adana'da DEAŞ soruşturmasında 7 şüpheliye yönelik operasyon yapıldı

Adana'da DEAŞ soruşturmasında 7 şüpheliye yönelik operasyon yapıldı

Adana'da DEAŞ soruşturmasında 7 şüpheliye yönelik operasyon yapıldı

Adana'da DEAŞ soruşturmasında 7 şüpheliye yönelik operasyon yapıldı

Adana'da DEAŞ soruşturmasında 7 şüpheliye yönelik operasyon yapıldı

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Adana DEAŞ şafak terörle mücadele

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