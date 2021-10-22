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GÜNCELLEME - Adana'da düğün öncesi fotoğraf çekimi yaptıran çiftin araçtaki altınları çalındı

22.10.2021 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Polis zanlıyı yakalayıp altınları çifte teslim etti ŞÜPHELİNİN YAKALANMASI EKLENDİ

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, düğün öncesi fotoğraf çekimi yaptıran çiftin araçta bıraktığı altınlar çalındı.

Merkez Sarıçam ilçesinde Fatma ve Erhan Menekşe çifti, düğün öncesi fotoğraf çekimi yaptırmak üzere gelin arabasıyla ormanlık alana gitti.

Çift, içinde 4 çift küpe, kolye ve bileklik ile 100 lira ve cep telefonunun bulunduğu çantayı araçta bırakıp fotoğraf çekimi için ayrıldı.

Bir süre sonra dönen çift, aracın camının kırılarak altın, para ve cep telefonunun bulunduğu çantanın çalındığını fark etti.

Çiftin ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine gelerek inceleme başlattı.

Gelin Fatma Menekşe, düğün gününde böyle bir olay yaşadığı için üzgün olduğunu söyledi.

Bu güzel günü ölümsüzleştirmek isterken böyle bir olay yaşadıklarını belirten Menekşe, "Fotoğrafların güzel çıkması için ağaçların arasına girmiştik. Ne olup bittiğini anlamadık. Dış çekimimizi yaparken arabanın camını patlatıp her şeyimizi almışlar. Çok üzüldüm o manzarayı görünce. Altın, cüzdan, kimlikler, fotoğraflarım vardı. En çok telefonumun gitmesine üzüldüm." dedi.

- Polis, zanlıyı yakalayıp altınları buldu

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyerek olayı gerçekleştiren şüphelinin eşkalini tespit etti.

Kimliği ve adresi de belirlenen Erdem E. (39), Osmangazi Mahallesi'ndeki evine düzenlenen operasyonla yakalandı.

Polis, araçtan çalınan altın, para ve cep telefonunu da buldu.

Çalınan eşyalar çifte teslim edildi, şüpheli emniyete götürüldü.

GÜNCELLEME - Adana'da düğün öncesi fotoğraf çekimi yaptıran çiftin araçtaki altınları çalındı

- Polis zanlıyı yakalayıp altınları çifte teslim etti ŞÜPHELİNİN YAKALANMASI EKLENDİ

Adana'da düğün öncesi fotoğraf çekimi yaptıran çiftin araçtaki altınları çalındı

Adana'da düğün öncesi fotoğraf çekimi yaptıran çiftin araçtaki altınları çalındı

Adana'da düğün öncesi fotoğraf çekimi yaptıran çiftin araçtaki altınları çalındı

Adana'da düğün öncesi fotoğraf çekimi yaptıran çiftin araçtaki altınları çalındı

Adana'da düğün öncesi fotoğraf çekimi yaptıran çiftin araçtaki altınları çalındı

Adana'da düğün öncesi fotoğraf çekimi yaptıran çiftin araçtaki altınları çalındı

Adana'da düğün öncesi fotoğraf çekimi yaptıran çiftin araçtaki altınları çalındı

Adana'da düğün öncesi fotoğraf çekimi yaptıran çiftin araçtaki altınları çalındı

Adana'da düğün öncesi fotoğraf çekimi yaptıran çiftin araçtaki altınları çalındı

Adana'da düğün öncesi fotoğraf çekimi yaptıran çiftin araçtaki altınları çalındı
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