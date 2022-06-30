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GÜNCELLEME - Adana'da eşler arasındaki kavgayı ayırmak isterken bıçaklanan kişi öldü

30.06.2022 16:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CENAZENİN DEFNEDİLMESİ VE RÖPORTAJLAR EKLENDİ

Adana'da bir fabrikada eşler arasındaki kavgayı ayırmak isterken bıçaklanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Merkez Sarıçam ilçesi Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada çalışan karısı Cansu Y'nin yanına gelen ve uzaklaştırma kararı olduğu belirtilen Durmuş Y. ile eşi arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma başladı.

Bu sırada Durmuş Y, Cansu Y. ile ilişkisi olduğunu öne sürdüğü ve boğazına bıçak dayadığı V.K'yi kısa süre rehin aldı. Cansu Y. ise olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin müdahalesi sonrası V.K'yi bırakan Durmuş Y, Cansu Y'yi aramak istediği sırada kendisine müdahale eden Tolga Kılıç'ı (33) bıçakladı.

Yaralanan üç çocuk babası Kılıç, ambulansla kaldırıldığı Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan Durmuş Y, İncirlik Park Alanı'nda uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şubesi ekiplerince yakalandı.

Polis ekiplerinin araması sonucu fabrikada bulunan Cansu Y'ye, Tolga Kılıç'ın karısı Makbule Kılıç (33), "Benim kocamın ne suçu vardı? Her şey senin yüzünden oldu." diyerek tepki gösterdi.

Polis aracına bindirilen Cansu Y, İncirlik Polis Merkezine götürüldü.

- "Eşim beni korumaya çalıştı"

Tolga Kılıç'ın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Otopsinin ardından Kılıç'ın cenazesi, yakınları tarafından morgdan alınarak Yarımca Mahallesi mezarlığında toprağa verildi.

Cenazeye katılan Makbule Kılıç, yakınlarının desteğiyle ayakta durabildi.

Makbule Kılıç, gazetecilere, zanlı Durmuş Y'nin fabrikaya girip elinde bıçakla kendisini ve diğer işçileri kovalaması üzerine bağırarak eşinden yardım istediğini söyledi.

Bunun üzerine zanlının, kendisini korumaya çalışan eşini bıçakla kovaladığını belirten Kılıç, "Kaçmasaydım beni rehin alacaktı. Eşim ona engel olmaya çalıştı." dedi.

Olaya şahit olan işçiler arasındaki maktulün kuzeni Aygün Baştan da şüpheliyle fabrikanın kapısında karşılaştığını anlatarak, "Durmuş Y. içeriye girdikten sonra V.K'nin boğazına bıçak dayadı. Şüpheli, bir süre sonra V.K'yi bırakıp kuzenim Tolga Kılıç'ın da arasında olduğu işçilere yöneldi. Kuzenime bıçakla saldırdığını görünce elime geçirdiğim sert bir cisimle ona vurarak etkisiz hale getirmeye çalıştım ama kaçmayı başardı. Daha sonra yaralı halde kaçan kuzenimi aramaya başladık. Bir süre sonra fabrikanın dışında bulduk. Hastaneye kaldırıldı ama kurtarılamadı." diye konuştu.

Anne Hatice Kılıç da tek erkek evladının öldürülmesine tepki göstererek gözyaşı döktü.

GÜNCELLEME - Adana'da eşler arasındaki kavgayı ayırmak isterken bıçaklanan kişi öldü

CENAZENİN DEFNEDİLMESİ VE RÖPORTAJLAR EKLENDİ

Adana'da eşler arasındaki kavgayı ayırmak isterken bıçaklanan kişi öldü

Adana'da eşler arasındaki kavgayı ayırmak isterken bıçaklanan kişi öldü

Adana'da eşler arasındaki kavgayı ayırmak isterken bıçaklanan kişi öldü

Adana'da eşler arasındaki kavgayı ayırmak isterken bıçaklanan kişi öldü

Adana'da eşler arasındaki kavgayı ayırmak isterken bıçaklanan kişi öldü

Adana'da eşler arasındaki kavgayı ayırmak isterken bıçaklanan kişi öldü

Adana'da eşler arasındaki kavgayı ayırmak isterken bıçaklanan kişi öldü

Adana'da eşler arasındaki kavgayı ayırmak isterken bıçaklanan kişi öldü

Adana'da eşler arasındaki kavgayı ayırmak isterken bıçaklanan kişi öldü

Adana'da eşler arasındaki kavgayı ayırmak isterken bıçaklanan kişi öldü

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