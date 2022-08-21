YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. GÜNCELLEME - Adana'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

GÜNCELLEME - Adana'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

21.08.2022 00:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ

Adana'da, geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Merkez Sarıçam ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki bir geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede tüm fabrikayı saran alevlere, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale etti.

İçinde kimsenin olmadığı öğrenilen fabrika civarında, polis ekiplerince güvenlik önlemi alındı.

Yangın kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları sürüyor.

GÜNCELLEME - Adana'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ

Adana'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Adana'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Adana'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Adana'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Adana'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Adana'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Adana'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Adana'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Adana'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Adana'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
yangın Adana Seyhan fabrika

Adana Namaz Vakitleri 21 Ağustos Pazar

İmsak
04:26
Sabah
05:53
Öğle
12:47
İkindi
16:30
Akşam
19:31
Yatsı
20:52

Adana Nöbetçi Eczaneler21 Ağustos Pazar

Çare Eczanesi
Seyhan
Kelebek Eczanesi
Seyhan
Yurdagül Eczanesi
Seyhan
Aksa Eczanesi
Seyhan
Arzum Eczanesi
Seyhan
Bilgehan Özkan Eczanesi
Seyhan
Yener Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Uykusunda yanlışlıkla cinsel organını kesti

Uykusunda yanlışlıkla cinsel organını kesti

İhtiyaç duyduğunuz içecek: Serinletir, ödem attırır

İhtiyaç duyduğunuz içecek: Serinletir, ödem attırır

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Dehşete düşüren korkunç görüntüler! Ölen adamın cesedini...

Dehşete düşüren korkunç görüntüler! Ölen adamın cesedini...

Seksi pozlarıyla ünlendi! Hastane yatağından bile para kazandı

Seksi pozlarıyla ünlendi! Hastane yatağından bile para kazandı

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.