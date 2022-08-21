GÜNCELLEME - Adana'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Adana'da, geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.
Merkez Sarıçam ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki bir geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede tüm fabrikayı saran alevlere, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale etti.
İçinde kimsenin olmadığı öğrenilen fabrika civarında, polis ekiplerince güvenlik önlemi alındı.
Yangın kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları sürüyor.
YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ
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