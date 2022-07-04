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GÜNCELLEME - Adana'da tüfekle vurulan kişi hastanede hayatını kaybetti

04.07.2022 17:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CENAZENİN DEFNİ VE DETAYLAR EKLENDİ

Adana'da komşular arasında çıkan tartışma sonucu tüfekle vurulan kişi yaşamını yitirdi.

Merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde bir kişinin tüfekle vurulduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Adrese ulaşan ekipler, yaptıkları araştırmada Ahmet Pekyen'in (66) komşusu Lokman D. (33) tarafından tüfekle vurularak yaralandığını tespit etti.

Ağır yaralanan Pekyen kaldırıldığı Seyhan Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis, cinayet zanlısı Lokman D'yi gözaltına aldı.

Lokman D'nin bir süre önce balkondan dışarıya çöp atma nedeniyle alt kat komşusu Ahmet Pekyen ile dün de Pekyen'in oğlu ile tartıştığı iddia edildi.

Ahmet Pekyen'in oğlunun iş dönüşü kavgaya karışmasının önüne geçmek için evinin önünde beklediği ve bu sırada silahlı saldırıya uğradığı öğrenildi.

Pekyen'in cenazesi Adana Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınlarınca teslim alınarak Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi.

GÜNCELLEME - Adana'da tüfekle vurulan kişi hastanede hayatını kaybetti

CENAZENİN DEFNİ VE DETAYLAR EKLENDİ

Adana’da tüfekle vurulan kişi hastanede hayatını kaybetti

Adana’da tüfekle vurulan kişi hastanede hayatını kaybetti

Adana’da tüfekle vurulan kişi hastanede hayatını kaybetti

Adana’da tüfekle vurulan kişi hastanede hayatını kaybetti

Adana’da tüfekle vurulan kişi hastanede hayatını kaybetti

Adana’da tüfekle vurulan kişi hastanede hayatını kaybetti

Adana’da tüfekle vurulan kişi hastanede hayatını kaybetti

Adana’da tüfekle vurulan kişi hastanede hayatını kaybetti

Adana’da tüfekle vurulan kişi hastanede hayatını kaybetti

Adana’da tüfekle vurulan kişi hastanede hayatını kaybetti

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cinayet Adana av tüfeği

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