AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 38 kişi yaralandı. A.T. (61) idaresindeki 16 BLT 67 plakalı Yalova - Antalya seferini yapan Pamukkale Turizme ait yolcu otobüsü, Afyonkarahisar-Antalya kara yolunun 65. kilometresinde şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, otobüsteki yolculardan Muhammet Uyanık (19) yaşamını yitirdi, 38 kişi yaralandı. Yaralılar, kaza yerine gelen ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı. Yapılan incelemenin ardından Uyanık'ın cenazesi, otobüsten çıkarılarak Sandıklı Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Öte yandan, otobüsteki yolcuların bir kısmının askerlik görevini yapmak için Burdur'a gittiği öğrenildi. Jandarma ekipleri, otobüs şoförü A.T'yi gözaltına aldı.

GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi, 1 kişi öldü, 38 kişi yaralandı

- Otobüsteki yolcuların bir kısmının askerlik görevini yapmak için Burdur'a gittiği öğrenildi YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ, DETAYLAR EKLENDİ

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi, 1 kişi öldü, 38 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi, 1 kişi öldü, 38 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi, 1 kişi öldü, 38 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi, 1 kişi öldü, 38 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi, 1 kişi öldü, 38 kişi yaralandı