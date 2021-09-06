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GÜNCELLEME - Amanos Dağları'nda çıkan orman yangını kontrol altına alındı

06.09.2021 17:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI VE DETAYLAR EKLENDİ

Hatay'ın Defne ilçesi Amanos Dağları eteklerinde çıkan orman yangını, hava ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Ballıöz Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 3 yangın söndürme helikopteri, 5 arazöz, 25 yangın, 100 yangın söndürme işçisi ve bir iş makinesi sevk edildi.

Büyümeden kontrol altına alınan yangında 3 hektarlık alan zarar gördü.

Soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

GÜNCELLEME - Amanos Dağları'nda çıkan orman yangını kontrol altına alındı

- YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI VE DETAYLAR EKLENDİ

Amanos Dağları'nda çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Amanos Dağları'nda çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Amanos Dağları'nda çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Amanos Dağları'nda çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Amanos Dağları'nda çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Amanos Dağları'nda çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Amanos Dağları'nda çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Amanos Dağları'nda çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
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