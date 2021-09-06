GÜNCELLEME - Amanos Dağları'nda çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Hatay'ın Defne ilçesi Amanos Dağları eteklerinde çıkan orman yangını, hava ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Ballıöz Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 3 yangın söndürme helikopteri, 5 arazöz, 25 yangın, 100 yangın söndürme işçisi ve bir iş makinesi sevk edildi.
Büyümeden kontrol altına alınan yangında 3 hektarlık alan zarar gördü.
Soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.
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