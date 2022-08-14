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GÜNCELLEME - Antalya'da boşanma aşamasındaki eşinin tabancayla vurduğu kadın öldü

14.08.2022 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

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Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi tarafından tabancayla vurulan kadın hayatını kaybetti.

Dağbeli Mahallesi'nde annesini ziyaret edip bir yakınının düğününe katılan Şenay A. (37), burada boşanma aşamasındaki eşi Serkan A. (37) ile karşılaştı.

Konuşmak için düğün alanından uzaklaşan çiftin arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Serkan A, yanında bulunan tabancayla Şenay A'ya ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibince yapılan kontrolde kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.

Şenay A'nın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Öte yandan olaydan sonra kaçan Serkan A'nın yakalanması için çalışma devam ediyor.

- Cenazenin teslim alınması

Üç çocuk annesi Şenay A'nın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Şenay A'nın babası Ali Oklu, gazetecilere, kızının boşanma aşamasındaki eşi için daha önce uzaklaştırma karar aldırdığını söyledi.

Serkan A'nın aileye yönelik tehditlerde bulunduğunu öne süren Oklu, "Kadın cinayetlerinde 'bu son olsun' diyoruz ama son olmuyor." dedi.

Cenaze alımı sırasında annesi Şenel Oklu ve yakınları gözyaşı döktü.

Şenay A'nın cenazesi Dağbeli Mahalle Mezarlığına defnedilecek.

GÜNCELLEME - Antalya'da boşanma aşamasındaki eşinin tabancayla vurduğu kadın öldü

BABA İLE RÖPORTAJ EKLENDİ

Antalya'da boşanma aşamasındaki eşinin tabancayla vurduğu kadın öldü

Antalya'da boşanma aşamasındaki eşinin tabancayla vurduğu kadın öldü

Antalya'da boşanma aşamasındaki eşinin tabancayla vurduğu kadın öldü

Antalya'da boşanma aşamasındaki eşinin tabancayla vurduğu kadın öldü

Antalya'da boşanma aşamasındaki eşinin tabancayla vurduğu kadın öldü

Antalya'da boşanma aşamasındaki eşinin tabancayla vurduğu kadın öldü

Antalya'da boşanma aşamasındaki eşinin tabancayla vurduğu kadın öldü

Antalya'da boşanma aşamasındaki eşinin tabancayla vurduğu kadın öldü

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