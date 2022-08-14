GÜNCELLEME - Antalya'da boşanma aşamasındaki eşinin tabancayla vurduğu kadın öldü

Serkan A'nın aileye yönelik tehditlerde bulunduğunu öne süren Oklu, "Kadın cinayetlerinde 'bu son olsun' diyoruz ama son olmuyor." dedi.

Dağbeli Mahallesi'nde annesini ziyaret edip bir yakınının düğününe katılan Şenay A. (37), burada boşanma aşamasındaki eşi Serkan A. (37) ile karşılaştı.

BABA İLE RÖPORTAJ EKLENDİ

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