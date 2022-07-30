GÜNCELLEME - Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Havran İlçemize bağlı Hallaçlar Mahallemizde ormanlık alanda başlayan yangın karadan ve havadan yapılan etkili müdahaleyle çok kısa sürede kontrol altına alındı. Faaliyeti gerçekleştiren orman, jandarma ve itfaiye ekiplerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI VE VALİNİN AÇIKLAMASI EKLENDİ

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