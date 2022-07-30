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GÜNCELLEME - Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

30.07.2022 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI VE VALİNİN AÇIKLAMASI EKLENDİ

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Havran ilçesinde çıkan orman yangını karadan ve havadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Hallaçlar Mahallesi'ndeki ormanlık arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın 2 uçak, 5 helikopter, 5 arazöz, 1 ilk müdahale aracı, 4 su ikmal aracı, dozer ve kara ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Havran İlçemize bağlı Hallaçlar Mahallemizde ormanlık alanda başlayan yangın karadan ve havadan yapılan etkili müdahaleyle çok kısa sürede kontrol altına alındı. Faaliyeti gerçekleştiren orman, jandarma ve itfaiye ekiplerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

GÜNCELLEME - Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI VE VALİNİN AÇIKLAMASI EKLENDİ

Balıkesir'de çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor

Balıkesir'de çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor

Balıkesir'de çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor

Balıkesir'de çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor

Balıkesir'de çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor

Balıkesir'de çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor

Balıkesir'de çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor

Balıkesir'de çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor

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yangın Balıkesir kontrol

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