GÜNCELLEME - Balıkesir'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün 14.00 sıralarında Kepsut'a bağlı Karagöz Mahallesi yakınlarında ormanlık alanda başlayan yangına ilk andan itibaren bütün ekiplerimizle müdahale ediyoruz. Şu anda 6 helikopter, 4 uçakla havadan, çok sayıda arazöz ve iş makinesiyle karadan söndürme çalışmalarımız devam ediyor." bilgisini paylaştı.

BALIKESİR VALİSİ HASAN ŞILDAK'IN AÇIKLAMASI EKLENDİ

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