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GÜNCELLEME - Bartın'da sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı, araçlar yolda mahsur kaldı

26.06.2022 13:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kent merkezinde mahsur kalan araçlar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı DETAYLAR EKLENDİ

Bartın'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı, araçlar yolda mahsur kaldı.

Kentte 2 gündür devam eden ve etkisini giderek artıran sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu.

Orduyeri Mahallesi'nde mahsur kalan araçlar, itfaiye ekiplerince halat yardımıyla çekilerek kurtarıldı.

Sağanak nedeniyle zor anlar yaşayan sürücüler, kent merkezindeki bazı yollarda ilerlemekte güçlük çekiyor.

Belediye ve Karayolları ekipleri tarafından tıkanan mazgalların temizlenmesinin ardından biriken sular tahliye ediliyor.

Bartın-Karabük kara yolu Potbaşı ve Muratbey köyü mevkisinde de su birikintileri nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Trafik ekiplerinin önlem aldığı bölgede, bazı evlerin zemin ve giriş katlarını da su bastı.

Epçiler köyünde de dere yatağının taşması sonucu bölgede önlemleri artıran ekipler, risk taşıyan bazı evleri boşalttı.

Karaçay mevkisinde oluşan taşkın nedeniyle ulaşıma kapanan Bartın-Amasra kara yolu da ekiplerin çalışmaları sonucu trafiğe açıldı.

Belediye ve cami hoparlörleri ile polis ve jandarma ekiplerinin araçlarından yapılan anonslarda, vatandaşlar sel riskine karşı uyarılıyor.

GÜNCELLEME - Bartın'da sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı, araçlar yolda mahsur kaldı

- Kent merkezinde mahsur kalan araçlar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı DETAYLAR EKLENDİ

Bartın'da sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı, araçlar yolda mahsur kaldı

Bartın'da sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı, araçlar yolda mahsur kaldı

Bartın'da sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı, araçlar yolda mahsur kaldı

Bartın'da sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı, araçlar yolda mahsur kaldı

Bartın'da sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı, araçlar yolda mahsur kaldı

Bartın'da sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı, araçlar yolda mahsur kaldı

Bartın'da sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı, araçlar yolda mahsur kaldı

Bartın'da sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı, araçlar yolda mahsur kaldı

Bartın'da sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı, araçlar yolda mahsur kaldı

Bartın'da sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı, araçlar yolda mahsur kaldı

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Sabah
05:11
Öğle
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İkindi
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Akşam
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